Главная Новости Общество В Калужской области объяснили, почему отходы из разных контейнеров забирает один мусоровоз
Общество

В Калужской области объяснили, почему отходы из разных контейнеров забирает один мусоровоз

Дарья Джуманова
29.09, 15:05
1 768
В понедельник, 29 сентября, местная жительница обратилась к губернатору через соцсети с вопросом о раздельном сборе мусора.

Марина поинтересовалась, в чем смысл сортировки отходов по разным контейнерам — рыжим для «сухих» и зелёным для смешанных отходов — если их в итоге забирает одна и та же машина.

Комментарий с этим вопросом собрал десятки реакций от других жителей региона.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области дали разъяснение по этой ситуации.

- Оранжевые контейнеры (РСО) предназначены для складирования сухой фракции, которые вывозятся отдельными рейсами. Бывают исключения, когда вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и РСО вывозится одной машиной по причине того, что в контейнере под РСО находятся не сортированные, смешанные отходы, - сообщили в ведомстве.

