В Калуге улица Пионерская осталась без воды
Общество

В Калуге улица Пионерская осталась без воды

Дарья Джуманова
29.09, 14:55
В понедельник, 29 сентября, местный житель оставил жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Пионерская, 9-57 отсутствует два дня холодная вода. Управляющая компания никаких конкретных ответов не дает. Один ответ: «Что-то делаем». Просьба разобраться с данной ситуацией, - написал Олег.

В ответ Госжилинспекция сообщила, что по данным УК, на кухне произошел засор. Сотрудники УК работают над устранением проблемы. Точные сроки восстановления водоснабжения пока неизвестны.

