В Калуге уже три месяца не устраняют провал на улице Майской
Общество

В Калуге уже три месяца не устраняют провал на улице Майской

Дарья Джуманова
29.09, 13:41
0 259
В пятницу, 26 сентября, местный житель оставил жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Добрый вечер, Владислав Валерьевич, уже прошло три месяца, и так никто не устранил провал люка по улице Майской, 15, - написал Акмал.

В Госжилинспекции ответили, что уже сообщали управляющей компании о проблеме. Для проверки и принятия мер нужно официальное заявление. Без него инициировать проверку невозможно.

