В Калуге уже три месяца не устраняют провал на улице Майской
В пятницу, 26 сентября, местный житель оставил жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.
- Добрый вечер, Владислав Валерьевич, уже прошло три месяца, и так никто не устранил провал люка по улице Майской, 15, - написал Акмал.
В Госжилинспекции ответили, что уже сообщали управляющей компании о проблеме. Для проверки и принятия мер нужно официальное заявление. Без него инициировать проверку невозможно.
