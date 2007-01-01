Калужан предупредили, куда обращаться при отсутствии отопления

В понедельник, 29 сентября, в комментариях под постом губернатора появились жалобы на отсутствие тепла в некоторых домах.

- Добрый день. Степана Разина, 87 нет ни намека на отопление. В прошлом году добились от УК отопления только в декабре! В этом году история повторяется? – написала Арина.

- Подскажите, когда запустят отопление на Ленина, 25, Калуга. С начала лета всё разрыто, только на днях начали вести работы. В управляющей компании говорят, что у них и приказа нет на запуск отопления ни по одному дому, - поделилась Татьяна.

В городской управе ответили, что отопление в жилых домах начнут включать уже сегодня. Если оно не появится, нужно обратиться в управляющую компанию для проведения пусконаладочных работ. Контактные данные управляющей компании указаны в платёжке за коммунальные услуги.

