В Калуге поликлиника в Кошелеве временно прекратила прием пациентов

Дарья Джуманова
29.09, 13:15
В понедельник, 29 сентября, один из жителей оставил комментарий под постом губернатора.

Мужчина был возмущен тем, что на поликлинике появилось объявление о приеме по другому адресу.

- Владислав Валерьевич, неделю назад министр Чернова и ее сотрудники утверждали: поликлиника в Кошелеве работает в штатном режиме. Закрытие не рассматривается. Сегодня народ в шоке. Закрыли! Оставили 40 тысяч населения без поликлиники по месту проживания. Никому верить нельзя, - написал Олег.

Минздрав региона ответил, что поликлиническое отделение работает, но из-за большого числа вызовов врач посещает пациентов на дому. Пока что нужно обращаться в поликлинику на Сиреневом бульваре, 9.

