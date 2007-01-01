Афиша Обнинск
Общество

22 иностранца высланы из Калужской области

Дмитрий Ивьев
29.09, 12:49
За три недели сентября калужские судебные приставы отправили домой 22 гражданина шести государств.

Россию покинули 10 человек из Кубы, шесть граждан Узбекистана, два гражданина Азербайджана, два гражданина Беларуси, а также граждане Таджикистана и Туркменистана.

- Нелегалов-кубинцев выявили на территории Боровского района, а остальные иностранцы были задержаны в других районах Калужской области, - рассказали 29 сентября судебные приставы.

