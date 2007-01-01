22 иностранца высланы из Калужской области
За три недели сентября калужские судебные приставы отправили домой 22 гражданина шести государств.
Россию покинули 10 человек из Кубы, шесть граждан Узбекистана, два гражданина Азербайджана, два гражданина Беларуси, а также граждане Таджикистана и Туркменистана.
- Нелегалов-кубинцев выявили на территории Боровского района, а остальные иностранцы были задержаны в других районах Калужской области, - рассказали 29 сентября судебные приставы.
