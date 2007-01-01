В Калуге просят вернуть прежнее движение двух автобусов с Правобережья

В пятницу, 26 сентября, управление городского хозяйства сообщило, что автобус №4 «Веснушки» – Грабцево» перестанет ездить в аэропорт «Калуга». В то же время автобус №72 «мкр. «Веснушки» - общежития «Фуяо Стекло Рус»» начнёт заезжать в аэропорт.

Однако уже в этот же день под постом губернатора появился комментарий местной жительницы, которая выступила против изменений.

- Здравствуйте! Пожалуйста, оставьте маршрут автобуса № 4 неизменным (чтобы он заезжал в аэропорт). У 72-го автобуса очень большие интервалы. Людям тяжело добираться в больницы, на учёбу, работу, в магазин, - написала Карина.

В горуправе ответили, что изменения были внесены на основании анализа пассажиропотока. На данный момент никаких корректировок не планируется.