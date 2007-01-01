Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге просят вернуть прежнее движение двух автобусов с Правобережья
Общество

В Калуге просят вернуть прежнее движение двух автобусов с Правобережья

Дарья Джуманова
29.09, 11:46
1 858
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 26 сентября, управление городского хозяйства сообщило, что автобус №4 «Веснушки» – Грабцево» перестанет ездить в аэропорт «Калуга». В то же время автобус №72 «мкр. «Веснушки» - общежития «Фуяо Стекло Рус»» начнёт заезжать в аэропорт.

Однако уже в этот же день под постом губернатора появился комментарий местной жительницы, которая выступила против изменений.

- Здравствуйте! Пожалуйста, оставьте маршрут автобуса № 4 неизменным (чтобы он заезжал в аэропорт). У 72-го автобуса очень большие интервалы. Людям тяжело добираться в больницы, на учёбу, работу, в магазин, - написала Карина.

В горуправе ответили, что изменения были внесены на основании анализа пассажиропотока. На данный момент никаких корректировок не планируется.

Лента настроения
12 оценили
17%
0%
25%
8%
25%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJWRDMrdURwVmQweVI5RUF5aFJrakE9PSIsInZhbHVlIjoid3N5QURFK2dFWndhVEVlYW5VbC92aGdNT0U3Y2RnckdrQTF4VmF0Y2g0NTdZOG1uZDNxUHZEam9KZGtYeSs4T05lWm5PaW9vZW5MQ05VeU1ZTW51SmIvV2pleUJmMVVWcjJSRTJ5UFQweEtRSnlxaFh5YWU4aUxFbW1icEExS3NpMjZDdGNHUWFaVS9VbDdYOWpva2Ewd1BDeDBrRmdDYlNYejNHVDNCWURUOEdnMjBQRm9iK0JZcm51MnFnb09nK0p1dUE0dlg5WUdSMkZEV2hNWGREaEJaUUd6cDRJWHZwVGlqSm5CM1FIanIzMG9HbGoxTVhyOU5rOWZpd3V5ZlI2bVNHeTBDbDdxSVVob1lLSDY4d2xia3ZjRktMS3k3Y3lkODlweThTZFhySkFHc200RU9PdGJmRFU5SGdNVUMyT3NmUjNTOWo1YnROZ0JTYTl4aGtIWTFkREg4V2FBM2NTY1ZyWGRUU2ViajFxdHM1Q0ZqcE5TVkJNSGswc3dYTHd3MVJ6ZVJsRytUeDlFbWNvY1VrbFd1citjNWlqRndMS3ovRFhVUkU3LzQ0L2lnemJma2R1Ui9NcGE0c1duSyIsIm1hYyI6IjQ0ZWZmYTAyNjhkNDZmNGZiNjM0OWNhZWY5OTRkNTc5NjNkN2U3ODA3MzZmYTUwNzlkZTFkMDI2NWRjNzNhYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1tN1AyU1IyMzRBTGk1TjJqcHJDMlE9PSIsInZhbHVlIjoiN3duUmlZbWNYQVphUXpJbmNONFY4MGFaKzJubzQ1cnlvejRTeUVsYlk0RGlueVdweWZJWXBLbzJQUVJ1c29ZT3l0WkYrb0JPcmhwSWFFQmZSVEFDMTJSUXBoakxVUnlzWFAvTjgrd0NQZzhPaEtrK0E1bHFSVU5NUnRyOXROOHhQSlZveE9wWWI1bXhwSEdBRzJrR0lUWTVVMFJWZTFkTVMzbUdVaEhjUFhxZjlxaHpZblBZcXg3VmRvOTBsMm15QXh0ckd5S3JVUEJCcGJhK3U3MTQ0NHlLdVk0M3d5UzAyN2pxOXorUExBclRIUWExUlJTMnNvL1FhNmsyNlUrMlh4VmRnSE1NM2JvNkd0OXBOOFAxMy9saTdEbGNqNzVicnNCQlNTYS96Nm9KVmRDQldBaEh0VVBxaTNVUlVWa05kd2NTU1AxTE1TSXJvUkJjVnpEWEs3ZnJBa0lVTzlveWxET09rVVhhMHcyMExkeHJQcXh6SjFMdTlpWFVYZjc2blBqbGovaU95UnB5T1J5eG1uRlJ3NE14N1lWNmVsSnBBV3F6UkpHcWxIL3ExdUNOZERNQ2dJOW0zVlp6aFZhT3BNT1FjT1FFam40T2JqM0JrSmtEa3IvTXd3VXRPOUY1MUlwem53U2x1L001eEdtVXhDbHdKaFk5NGtHc2svZVFyY0NQOGhaRG1iQzNjQ0I0aXRwSnJLVFFnaUZ0K3VKVmFSSDFYSERxVDhlVVNoV3VIVkl1NFgvOXh1OXZOSkh1QWFXRkFScC9WVmFKV2NzTmx4M3ExWTlrWlRwY3lPbjRLM3dGYUdHRnRpeXl4ajV4MThzTkduWnFMK20yZ0Z3NyIsIm1hYyI6ImQzZThjZTI2ZWJlYzQwMmZkNjJmODA4YjhmOThmNGZjZWE0ZjMwNjU1MjU2ZWZjN2M5ZmU2NWM4NzhiZjdiNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+