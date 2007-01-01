Афиша Обнинск
В Калуге молодые специалисты сразу хотят высокие зарплаты

Дмитрий Ивьев
29.09, 11:38
2 884
После летних каникул молодёжь вновь активно ищет работу. В начале сентября, по данным HeadHunter, молодые соискатели в возрасте до 30 лет - по всей стране разместили почти 150 тысяч резюме. Среди регионов Центральной России заметную активность проявляют и жители Калужской области.

Среди молодых специалистов из Калуги средняя ожидаемая зарплата составляет 60,7 тысячи рублей - это один из самых высоких показателей в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области.

Наибольшие запросы в регионе - у представителей технических и IT-специальностей. Так, например, DevOps-инженеры и прорабы среди молодых соискателей рассчитывают на зарплату от 110 до 145 тысяч рублей, что делает эти профессии особенно привлекательными.

Как и по стране в целом, молодые калужане чаще всего выбирают профессии с быстрым трудоустройством: менеджеры по продажам и работе с клиентами, администраторы, операторы call-центров, официанты и бармены, упаковщики и комплектовщики.

Одновременно растёт интерес к перспективным направлениям - таким как маркетинг, дизайн и IT, где карьерный рост и доходы выше.

