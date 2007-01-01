Жители села в Калужской области остались без уличного освещения
О проблеме в пятницу, 26 сентября, рассказала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети.
- В селе Грабцево на улице Юбилейной до сих пор нет освещения, хотя обещали закончить работы к концу сентября. Прошу вас принять меры, - написала Валентина.
В администрации Ферзиковского района сообщили, что торги на проведение работ пока никто не вышел. Из-за этого сроки пришлось перенести на 20 октября.
