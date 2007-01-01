Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области 95% жителей пользуются интернетом

Дмитрий Ивьев
29.09, 11:22
Такую статистику для людей в возрасте от 15 до 74 лет в понедельник, 29 сентября, опубликовал Калугастат.

Чаще всего для выхода в сеть использовался мобильный телефон – 83,6%.

Дома пользуются интернетом 97,1% калужан, на работе – 39,1%, в общественных местах – 36,9%.

При этом наибольшую активность проявляют люди в возрасте 35-39 лет (12,9%) и 60-74 лет (19,2%).

Покупки в сети делали две трети жителей области. Госуслугами пользовались 85,5%.

