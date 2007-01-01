Афиша Обнинск
В Калужской области жалуются на долгое ожидание ответа от единой регистратуры
Общество

В Калужской области жалуются на долгое ожидание ответа от единой регистратуры

Дарья Джуманова
29.09, 10:59
0 532
В понедельник, 29 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- К дерматологу есть запись только по 122, и записаться элементарно. К неврологу и другим «узким» специалистам всю жизнь была запись через терапевта. Но если чудом терапевт даст направление, надо еще месяц подождать в лучшем случае. У меня больше другой вопрос: когда сделают адекватную зарплату колл-центру 122 и наберут уже людей. Дозвониться порой просто невозможно, - написала Наталья.

В региональном минздраве ответили, что время ожидания ответа оператора составляет 2–3 минуты. Однако в часы пик, обычно утром, время ожидания увеличивается. Если не удалось дозвониться с первого раза, минздрав рекомендует попробовать снова во второй половине дня.

Ранее подобные жалобы уже поступали от калужан. В начале сентября одна из местных жительниц рассказала, что запись к врачу заняла у неё почти 20 минут.

