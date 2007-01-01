Афиша Обнинск
Калужских школьников начали переводить на дистанционное обучение
Общество

Калужских школьников начали переводить на дистанционное обучение

Дмитрий Ивьев
29.09, 10:58
0 1660
Как мы уже рассказывали, в Калужской области быстрыми темпами растет заболеваемость ОРВИ.

Из-за большого числа заболевших детей школы частично переходят на дистанционное обучение.

По домам отправили два класса в двух школах Людиновского района, а также один класс в школе №11 Обнинска. Кроме того, полностью переведена на дистанционное обучение Людковская школа в Мосальском районе, сообщили в Роспотребнадзоре.

Партнёрские новости
