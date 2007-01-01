В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 20,5%

За неделю, с 22 по 28 сентября, к врачам обратились 9597 человек, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости по совокупному населению в Калужской области на 44% превысил значения эпидемического порога.

Непосредственно в Калуге заболеваемость выше пороговых показателей на 135,6%.

- Заболеваемость ниже пороговых показателей отмечается у детей раннего возраста - на 2%. У детей дошкольного возраста, школьников и взрослых отмечается превышение пороговых значений - на 9,4%, 106,7% и 223,5% соответственно, - пояснили в Роспотребнадзоре.

В больницы с ОРВИ госпитализированы 20 калужан.