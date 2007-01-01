Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 20,5%
Общество

В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 20,5%

Дмитрий Ивьев
29.09, 10:53
0 121
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

За неделю, с 22 по 28 сентября, к врачам обратились 9597 человек, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости по совокупному населению в Калужской области на 44% превысил значения эпидемического порога.

Непосредственно в Калуге заболеваемость выше пороговых показателей на 135,6%.

- Заболеваемость ниже пороговых показателей отмечается у детей раннего возраста - на 2%. У детей дошкольного возраста, школьников и взрослых отмечается превышение пороговых значений - на 9,4%, 106,7% и 223,5% соответственно, - пояснили в Роспотребнадзоре.

В больницы с ОРВИ госпитализированы 20 калужан.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InUwb0JGaHJHVGU2Z2lSay9aT3VJS2c9PSIsInZhbHVlIjoiTXJIWS9oUDJFZWxYaVNQUCtWclF0Wk1jZlErK0RyczhRWTdLUnllRVlJOENybkxLQldQd0trbXNodUpnejJNdUN4c3NveElkeWNrRG5WKzg4L0pSZUdyS3QwM3hKa3V0S1Z4dG02L3l4bHEvZVY5Vm5DcUExTk9GZCtRQ3pMMUtEa2NYQ01IWWJjTTRSNktmZFJUYzNTZmJVZXNuMVk5K1BDWXBqeW13L096Ymw4ckZjQWFrZW44N3I5SFNEUXU1aFpFOHk2Y3hYZldTdFdxb2RJY2pUWHZCdEY5RHV1VzBMUzRzRFZGamFqcSt2M0VEU2cvelhTcXZLWWNpRk5Gb25nRjR6VFdSdEhkd0h1dG9HRjFva0tQdGdreEJoRlMwNEtzMlRZTGU0NldRcmlad3lOd0pidXg3OXc0Ykw5UDhMZG9WVkdkbkcwT0YvZjMxbjdwd1dhek9LbFRlSi9wQjIxTVpFYVp2TUFXSHVMakMvVDlMSlRMWFA5NTdrMjBoUzcxTXd0V3N4WVhpWFVVUEs1ay9XTmk0aitlanVNcFYvaHpxTStTL3NvMkNIRUhuS3BQOXVwVjFQSUwzYVlFcCIsIm1hYyI6IjNhNDFlNmEwZmJiYzBlN2FkOTZmZTYyZmU3NzJhOTk1OGE2Yjk2ZWFiYmZlZGJiMjAwYjI4MGYzYTg3ZDY2MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1IUXNEdGFBbFErK0E1SW9vem5PNlE9PSIsInZhbHVlIjoiQkFMdUpwWVp2WWxESHQxYVpWVlR2QVBJOWtQYmgwZUZKRmF3cUJwV2orN1d3dU1HS2hpNW1xZFE5WGhkUHZGaHhFWm8zM3BrWkhObnlhZEtmQ3JlS2JkZjlseUhUQjBjMnNWQTNCQWwvSDA0T1R5RGpwelk1WDlSTVgxeWxRUjhwODU3c2h1T3IxLzcwbXhYYVA1TUVnR0lyNkdJR3pJRHdLY2dWQ3J5QnYwU1J6TFBwZWpsOEM5ZWZWTk9MbUpBQnF2OGJpYmhNU2JaTlZCOWpPc2ZKNFlJNVpZZTRENEdtUzNYWTAwNXJKZHhXZFE3VE5QZm94cEdyenNSUS85L08rbHpMVXp5RWNlbklPd1JMVGR2WnlGNWlpbVFETXJlTVFwSjdEMHh3enA2Z0hNZW4wdmpJdU9CQjRTTXY0M3lQUXdPenlQUlppSDlLRm0xRlZ5UjgzMUZNb1d4a0dIb1RDcFhrNzl2NUE4eXU2WUxURThVanVMdnpabW1GSCtCeDFXS2xYdFBRSWY0QklrMEhiNlhKRXprdEdCMDFob2lSMWEzVVVpUk51QXM5c0tqdkpZclZ0UkRGQ2IvQXBJSXRBbUczejlrZVd2S1piUFduRXh0bjFMWGIvM3drUlJOUDFUKzJ3WmQ4Z0MxRStOWTRPMDllaDFJd2FZWHNidFdLUFRGV0UvM3ZLTCtDb0FFczhxUmRSMjEwUER5MmtoZktWVXVsajNNV0V4cytrNWRhNTVwb2dCYzk0SWJHaFR2UjVpNDlMalQ0N1JobUNaNnU5b2lRV3BDcXFuUWxJc3ltdmhPQWFNcUJINGUxSDV1K3pRbFd0R095anpYd3lscSIsIm1hYyI6IjFiY2RmNDA2OTJiZjc2MTEzNTMwZWI5M2JiNWQyMzFjMDQ2ZDA4MTQ5N2ZmZTk0YWE4OWNiMzM2ODMwYTJjYTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+