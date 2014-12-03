Открываем секреты цифрового рубля: что ждёт россиян в ближайшее время

Рассказывает эксперт Фора-Банка, управляющий калужским филиалом Агеев Вячеслав Павлович.

Цифровой рубль — это новая форма денег, которую вводит Центральный Банк России. Это деньги, существующие исключительно в электронном виде, но имеющие такую же юридическую силу, как бумажные купюры и монеты.

Представьте себе обычный банковский счёт, только хранящийся не в коммерческом банке, а прямо в Центробанке. Цифровые рубли будут выглядеть примерно так же, как привычные вам безналичные платежи (через карты, мобильные приложения и сервисы). Однако есть важное отличие: обычные электронные деньги хранятся на счёте вашего банка, а цифровые рубли находятся непосредственно в электронной форме, управляемые самим Центральным Банком.

Главная задача цифрового рубля — сделать платёжные операции проще, быстрее и удобнее для всех граждан и бизнеса. Что это означает для вас:

Поскольку цифровой рубль находится под контролем Центрального Банка, риски мошенничества минимальны.

Каждый гражданин сможет пользоваться таким счётом, независимо от места проживания и наличия банковского счета.

Управлять деньгами можно будет через мобильное приложение или веб-интерфейс.

Как будут производиться расчёты?

Расчеты цифрой рублями будут проходить точно так же, как мы привыкли оплачивать покупки картами или мобильными приложениями. Например:

Через специальное мобильное приложение Центробанка или вашего банка.

Подключение сервиса оплаты NFC-технологией («кошелёк» телефона).

Оплата товаров и услуг через QR-коды и специальные терминалы.

Таким образом, процесс будет интуитивно понятен пользователям современных смартфонов и устройств.

Роль банков в переходе на цифровой рубль

Банки играют ключевую роль в процессе внедрения и функционирования цифрового рубля:

Банки - открыватели счетов цифрового рубля. Только банки, участвующие в программе Банка России, смогут создавать аккаунты цифрового рубля для своих клиентов. Это своего рода посредники между вами и платформой цифрового рубля, разработанной регулятором.

Хотя цифровой рубль является продуктом Центрального Банка, фактически операции осуществляются через банковские приложения и интерфейсы. То есть пользователи проводят платежи, пользуясь своими привычными банковскими каналами (например, мобильными приложениями).

Поскольку цифровой рубль представляет собой особый тип актива, банки несут ответственность за соблюдение норм отчетности и мониторинга движений средств.

Банки будут играть важную роль в информировании клиентов о возможностях цифрового рубля, помогая привлечь новых пользователей и стимулируя активное использование нового вида платежей.

Несмотря на наличие цифровых средств, их преобразование в наличность невозможно без промежуточного шага - перевода на банковский счет. Только после того как средства поступили на ваш банковский счет, вы можете воспользоваться стандартными способами вывода наличных: снять деньги через банкоматы, принадлежащие вашему банку или партнерским организациям.

Как будет происходить переход на цифровой рубль?

Переход планируется постепенный и плавный, чтобы граждане могли спокойно привыкнуть к новому формату расчетов.

Основные этапы сейчас выглядят следующим образом:

Октябрь 2025 года

Начало первого этапа массовой подготовки к внедрению цифрового рубля.

Ограниченное применение цифровой валюты в ряде социальных выплат.

Тестирование функционала крупными банками и некоторыми предприятиями.

Январь 2026 года

Расширение сферы применения цифрового рубля.

Возможность использовать новую валюту для большинства видов выплат из федерального бюджета.

Дальнейшее увеличение списка банков и предприятий, принимающих цифровой рубль.

Сентябрь 2026 года

Запуск массового распространения цифрового рубля.

Крупнейшие банки начинают предлагать услугу открытия счетов цифрового рубля своим клиентам.

Обязанность для крупных торговых сетей принять цифровой рубль для оплат.

Июль 2027 года

Переход на региональный уровень.

Применение цифрового рубля распространяется на региональные бюджеты и внебюджетные фонды.

Регулирование полного перехода отрасли на цифровой рубль.

2028 год

Завершающая стадия процесса.

Развертывание полного спектра услуг и функций цифрового рубля во всех областях экономики.

Максимальное покрытие территории страны и охват всех сфер финансовой активности.

Кто начисляет цифровой рубль и откуда он возьмётся:

Источником формирования средств для выплат в цифровом рубле служит государственный бюджет, формируемый преимущественно за счет налоговой системы, а сама валюта выпускается и регулируется ЦБ России.

Денежные средства, поступающие в виде цифрового рубля для выплат заработной платы, социальных выплат, поддержки бизнеса и других нужд, поступают в государственный бюджет и распределяются централизованно через соответствующие институты власти и финансирующие структуры:

Средства формируются за счет налоговых поступлений, сборов, пошлин, таможенных платежей и иных обязательных отчислений граждан и юридических лиц. Из общего объема собранных налогов выделяется необходимая сумма для осуществления расходных обязательств государства.

Центральный Банк России выпускает национальную валюту в электронном виде, которая используется для покрытия расходов бюджета.

После выпуска цифровой рубль поступает в распоряжение Министерства Финансов России, которое управляет распределением бюджетных средств по различным направлениям, включая заработную плату государственным служащим, социальную помощь нуждающимся категориям граждан, финансирование инфраструктурных проектов и поддержку бизнеса.

Особенности перехода

Центральный Банк России заявляет, что переход на цифровой рубль будет плавным и добровольным. Никто не будет принудительно обязывать граждан менять традиционные формы платежа на цифровую версию. Система разработана таким образом, чтобы минимизировать неудобства и облегчить адаптацию пользователей.

Этапы внедрения предполагают последовательное наращивание объемов использования цифрового рубля, начиная с небольших проектов и заканчивая массовым применением во всех сферах экономики.

Подводя итог, хочется сказать что цифровой рубль открывает перед нами новые горизонты финансовых транзакций. Важно оставаться в курсе последних изменений и новшеств, чтобы эффективно использовать этот инструмент в повседневной жизни.

