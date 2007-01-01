Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области 101 человек пострадал от укусов клещей

Дмитрий Ивьев
29.09, 10:43
Такую статистику за период с 22 по 28 сентября опубликовало в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

В 10 случаях клещи кусали детей.

- Случаи присасывания регистрировались на территории города Калуги, в Боровском, Козельском, Кировском, Людиновском, Думиничском районах, единичные случаи - в Дзержинском, Медынском  районах, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

С начала года боррелиозом были заражены 19,7% клещей.

