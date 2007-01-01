Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге ремонт дороги на Правобережье создает пробки
Общество

В Калуге ремонт дороги на Правобережье создает пробки

Дарья Джуманова
29.09, 10:13
0 266
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О проблеме в понедельник, 29 сентября, рассказала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети.

- На прошлой неделе на улице Генерала Попова в районе домов 15, 16 отфрезеровали проблемные куски асфальта, где были провалы. Прошла неделя, а новый асфальт так и не положили, сбитые конусы валяются на дороге. На Правом берегу и без того интенсивное движение, но из-за разрытий создаются дополнительные пробки до 3-го Академического проезда, т.к. машины вынуждены перестраиваться из ряда в ряд, объезжая ямы. Когда будет положен асфальт? – написала Дарья.

В горуправе ответили, что на прошлой неделе начали восстанавливать ливневые колодцы. На этом участке нужно заменить конструкцию колодца, установить новые опорные плиты и восстановить ливневую решётку. Работы планируют завершить в течение двух недель, если погода будет благоприятной.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhNMzRJZW42RU42ZHpJb0dmSnRUaGc9PSIsInZhbHVlIjoiTm5hcnBQNGlLVFQ0SzhxaTRSQXBtSnhCOVJ2Sll1TDNpRWtlRmZxd2ZoSEpJMW5JdEFIMmVpeGM1aExnZnZXdXl1eGZJY0pmUlk2bUI1RllSNHVLUTNwL2l0NWZYbTArWFdlM1lJMHpXTVZOL2l3TURLZkdjbkpiZ25YdkY4amE3aUEzaG9VeUFLVkVKNnlaV3NocVhwSVpmdHNLckJUTjNoRzFpaEtmOHR6anRDc3Z4emkxalZ3VGVtajJ1L0QyQm0rUWhSRVF1dTF3eUtnc25ISmlwSGRIRWYvVnlySlg1cWkwa1pUbjh1WmdHWHZ4YkdNVjU4WlcveEJhbEkyRWVuRFEzNzI3V09nL0kzMk1kank4NEQ1SGZrWi9mVmJKSGJJb3dmaVRFdGVBMklwL3F5d2R6YmZzanFPcjQvR1hxOWdNZXdjY3JHSGF1U0diM0lhVWZETm4xZ0NHS2IzMlU2VG1LQi9Ec2lCQVhldVVVVGdUblNYSW1NWk5waW9LNno2V1RzWDVSZkNrY1ZTOWlmenVrVEN5MHBCVlFZdVdzd2dMMjZnT2xORHhlcTVBNXNxdUJ6aEF2Q0pBeEZOMCIsIm1hYyI6ImE1ZDE3NDUxNmMwNzFmMGY4MzdiODQyYmU1MzU0YTI1MzI4MDhlYTNmOWJiYzY2N2I0NzVlNmYzMzhjNTc2MjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkQ3Ujh1Qm4yc1lxKzNkTWFBa25qdXc9PSIsInZhbHVlIjoiODNlalpHdkMwQ3UyeHdPUncvRTJTTmU0SUZHT2hZSnRidE1jejBUZ3oxZEUvRm5UOFB5YU9kYXdxbE5wRHN2ekxDeUxYb0cyU0ZMa2w0UDhYVnVUcGhLQ1NibkxXaHBqRHExU2g0VlJ1TlEyZUpFT3U5UzMrTmVQdlRyNTFlRWh3Uk02Z293dEdSYWZYTDFPOTdSSDJXYmNOMi9wQm1iaFl6Nmk4emNoK1BjVnNoVkNIZ05oTWprSysvOHdzblpyNnd2MjNPRUYrRFNXRnpicGRkdGFRQXZkTkRrTUdzdC9mZlBqcUlxbUxmOERnOGY4ZDNSQUZIV2ZxUEJreElhU2dQdlpVRUZTcEtnZFI2dmxQblpPQ0M1NS8ycExxU3BsMXN1YWpERWtZQmNpUlZYNFM2T1NxbUVQeHBLQ0hYd2tRQ0h4UWlicWo1R0s3eXBBMElqUDVpUXFGUzAyME5WdDZnYXh2RlUwYXFCeS9hb3ZzVE9aRzl6VkpLTnYrY0FBTG1PRmZlUk9vS2tOSDFXRTlQOHpETjlNQVM3ZXBwNENFUFhrNGZITm5MQ3R1Wi83Z1U5eCtCNitBNjlzdjF5MHAzbnQ3RHgzTFhqS0F5Z0xuTmtma29YV3R5ZEE1bklySzlqcHhCMGlzUzFiRVNneVFPL3hNbnlnd2w5dHVmVUNRQk5XYTEwczUxNUd5SWVJOVBXeUxseUI0YzQxcjRJQkoySTBpN1NwMTBNRnl6dWxuTVczYVRHYndmaU5lYWs4NmhHUXlBQlBCVjdJcUNwVHQwdUJVZ3RlcEVmaS9ZdGdVbWNXMjBZMVp0VExTdEx2VS9zUHJnTkdPWWR1VEhERSIsIm1hYyI6IjIwNGE1MzczYWEwNTZiYTVmOWVkZGE4YmJhMWM4MTExYjU5N2E1ZGYyMzU4YWUwNmRmY2M5MGVjMjUwNWZiMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+