В Калуге ремонт дороги на Правобережье создает пробки

О проблеме в понедельник, 29 сентября, рассказала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети.

- На прошлой неделе на улице Генерала Попова в районе домов 15, 16 отфрезеровали проблемные куски асфальта, где были провалы. Прошла неделя, а новый асфальт так и не положили, сбитые конусы валяются на дороге. На Правом берегу и без того интенсивное движение, но из-за разрытий создаются дополнительные пробки до 3-го Академического проезда, т.к. машины вынуждены перестраиваться из ряда в ряд, объезжая ямы. Когда будет положен асфальт? – написала Дарья.

В горуправе ответили, что на прошлой неделе начали восстанавливать ливневые колодцы. На этом участке нужно заменить конструкцию колодца, установить новые опорные плиты и восстановить ливневую решётку. Работы планируют завершить в течение двух недель, если погода будет благоприятной.