Бесплатный голосовой ассистент защитит клиентов T2 от спама и телефонного мошенничества
Общество

Бесплатный голосовой ассистент защитит клиентов T2 от спама и телефонного мошенничества

29.09, 10:13
Российский оператор Т2 массово внедрил услугу «Голосовой ассистент», которая защищает клиентов от спама и фрода. Она доступна бесплатно всем абонентам.

Голосовой ассистент – интеллектуальный сервис, который отвечает на звонки вместо пользователя. Решение упрощает взаимодействие с вызовами, особенно если абонент занят или не хочет отвечать на вызов с неизвестного номера. Сервис фильтрует нежелательные звонки, включая возможный спам, и отправляет текстовую расшифровку вместе с записью звонка в приложение Т2 либо в виде SMS. Абонент может самостоятельно настроить дополнительные параметры голосового ассистента в разделе «Моя защита» в операторском приложении. Например, можно выбрать его голос – женский (по умолчанию – Миа) или мужской (Марк).

Т2 предоставляет услугу всем новым и действующим клиентам. Абоненту не нужно выполнять никаких дополнительных действий – сервис доступен автоматически. Так оператор планирует повысить уровень цифровой гигиены и защитить своих клиентов от назойливого спама и телефонного мошенничества.

Т2 уже запустила проект по всей России — в том числе в ЦФО. Подобные решения в таком масштабе ранее не предлагались на рынке. Абоненты Т2 могут бесплатно пользоваться современным сервисом, который упростит их взаимодействие с входящими вызовами.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Мы в Т2 ценим время и безопасность своих абонентов, поэтому внедряем сервис “Голосовой ассистент” как базовую функцию для всех абонентов – никаких дополнительных подключений или настроек не требуется. Это новый уровень заботы об удобстве и безопасности наших абонентов. Проект позволяет нам обеспечить комплексную защиту всех пользователей от нежелательных входящих звонков. Сервис работает автоматически, фильтрует подозрительные входящие вызовы и отвечает на них. Важный звонок не останется без внимания, а нежелательные вызовы не будут отвлекать от дел».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. Erid: 2VfnxxHCwcc
18+