Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ЕР провела Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников партии 
Новость дня Общество

ЕР провела Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников партии 

По итогам мероприятия была сформирована резолюция.
29.09, 09:56
0 236
Фото: "Единая Россия", ER.RU.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На форуме поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России» приняли резолюцию, определяющую основные направления работы. В частности, документ включает меры по совершенствованию поддержки некоммерческих организаций: для НКО будут снижены административные барьеры и упрощена система отчётности.

– Партнерами «Единой России» являются более 11 тысяч некоммерческих организаций. Они работают в очень разных сферах, но их объединяет благородное стремление помогать людям. Партия искренне ценит то, что делают НКО, вместе с ними решает самый широкий круг задач – от помощи фронту до патриотической работы с молодежью, – отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Форум, который прошёл в московском образовательном кластере «Ломоносов», объединил более двух тысяч участников офлайн и онлайн. Среди них – руководители и представители различных НКО, победители всероссийского конкурса гражданских инициатив, председатели и сопредседатели региональных советов сторонников партии, а также эксперты.

Одной из ключевых тем мероприятия стало взаимодействие ЕР с некоммерческими организациями и активистами.

– Сейчас для суверенного развития государству нужна не только сильная армия и развитая экономика. Большое значение имеет сплоченность общества. Единство его базовых ценностей. В укреплении этого ценностного единства особая роль принадлежит вам – гражданским активистам, лидерам некоммерческих организаций, – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он также напомнил, что к выборам в Госдуму 2026 года будет подготовлена новая редакция народной программы «Единой России». Как и в 2021 году, партия открыта для предложений и инициатив сторонников.

– Партия приветствует участие гражданских активистов в политике и приглашает их в свои ряды. Для многих общественников это становится хорошим политическим стартом. На выборах в законодательные собрания партия получила 82% всех мандатов. В среднем по стране партийные списки Единой России поддержали около 60% избирателей. Свой вклад в общий успех внесли и сторонники, – сказал Якушев.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldmWlZDeEswOW1DZm9seEx4dk8xOVE9PSIsInZhbHVlIjoiMGplSGxGZFk4MzBMRCtQT3E5TllpWC9BUTVpZGEyeUg3WVhUUDhINHhaUFQ5alFwMWR5dHRsN1BjaVJDRE9wWTdIN1VnQnJEUDdZeFpBUmwwY0RVNWM2QmUrdHNINC9tcFh1T05pSTVoM0V6Q2toYUZZOGZKdkdNanZyV2RYQ2NBWHVkVWk5WUIxeVQ0SzJLbUhZZm9SSG14N0hkeFdWRnROTWg2U1BsWmk0eGdLMzJwdWtSR1hSUTB0dkxGOU11NXZ4ZXpxa1NhcFhyd0dqaURDMXdnNnM2blZra0hnR09NeU1RRy9iV3hFNTk1dkt4MFk3K1ZNakduMTFNVDFOUDJJRkd2OFM3cmVkZFV5U3VSTVZVVmxnYks2T3JHalp1UHVYcUUySUVVOXlma1N2YzVxWDBqTTViVXVJeGxMYk5NMTV6eHJjV0ZoUWxaQzdHVlFXNHUyaStoK2NsL2M5U2haR2FIdVh2QUY4T2phUkxMNlBxMEhhKzcrbUx6STdYaFptYUdWNWU0RUU1RGV3cjlMWEoyc29NUnlGNkovalNuWmdmZ1hMOGlGZHhJYzVqODRST0t1ZVBzZ0JySUs2MyIsIm1hYyI6ImZhYjBhYTA2ZDJkYjcwNzYxYTA0ZDJhNGU3N2M3ZjA2ZDIzZjIyZWVjMzkwZWU2MzFkMGFkNzBiOTM3NDg5YzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkR4WXdaMjJkRUdiMXRjWHM5L2tuUGc9PSIsInZhbHVlIjoibEhxdzF6bFA3bHJsekthdWMzSW5KRUFoWWQvSWpLSGNLYWkxR3duRjlqYkxmWE1RMFZIZ0dGbVJjWkRwa2hkbHc2dHNHeWk1aDZWOVNqYTBueDc3MXZRakNYdnZHYnZaTzk0a2ltOTc0Q0VYTHJlVTNUcmZSWkYzbnB5cUQ3MjdERllhUVVwSlJMUnMwZ1FJY1VSQTlyUDFXcEl0eFFzdWJLanpMY0VDd0dCWTE0R0IyZzg0cWJ4U2JiYWV2R1dnN3pvMFVZTlgvaWd0cy9zcUxHL0w1RWVWZWJRRXphTjBMcXF5UWlqTVZyQ0Y1TDl6bUNiSzRZeDhobTQ5bTVBZWpiTWVUdVM3VGpTVDVtTVIyNTBqT01IWXNqSkxxMWlaTjVLeTZhOXdQMElmN3JrMFFNK3FEVE9qWlBIaG9Ha0JVbVpxOUNoUE1odWM4eUVmeHB1d2xadW9GcEtCTzJ6OXJ0MDF5OXA0RzNrQ0VvQ09wb0JJdmZ3WkZUK002RWkvRkRkdDAxWm9BN05JM1ZPWjU4ditqNWhlY1JqTjQzSUozcmdobkZJZ01zd1V3cTV0SllwQkVJNmI1SVBCek9PUnhBMTI5WS9WWlkwY1R4NjgrQnM1V25UeGNDSG1oTTJ2LzVkY3BwZkVBVmVVdjlGbEpEdzRmSHp5bjNSOHVHYlBwaVV0WTB4RExuRWplWlBUOVMzUzdRRUUzV1ZUSWIvMWFVeTZDNVZLNnZScUNoZ3RQVzVObytDNjBFUStMWUM1MXBZL2t0RTBJWkp1NTRFcm9MY3JOVmdCOEZNdDBwZVc2VUNMNys0dWRlU3VBcnRodGFBQm91L3lpelFoWnBxeiIsIm1hYyI6IjNhMzk1ZjcxYWE2YTQ5NzVjMGU0YTBjOTEwZGJjMWQ1ODAwZTNjOTgyNzlhMzc2MzExZDQ5Y2VhMTFjN2NlM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+