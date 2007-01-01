ЕР провела Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников партии 

По итогам мероприятия была сформирована резолюция.

Фото: "Единая Россия", ER.RU.

На форуме поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России» приняли резолюцию, определяющую основные направления работы. В частности, документ включает меры по совершенствованию поддержки некоммерческих организаций: для НКО будут снижены административные барьеры и упрощена система отчётности.

– Партнерами «Единой России» являются более 11 тысяч некоммерческих организаций. Они работают в очень разных сферах, но их объединяет благородное стремление помогать людям. Партия искренне ценит то, что делают НКО, вместе с ними решает самый широкий круг задач – от помощи фронту до патриотической работы с молодежью, – отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Форум, который прошёл в московском образовательном кластере «Ломоносов», объединил более двух тысяч участников офлайн и онлайн. Среди них – руководители и представители различных НКО, победители всероссийского конкурса гражданских инициатив, председатели и сопредседатели региональных советов сторонников партии, а также эксперты.

Одной из ключевых тем мероприятия стало взаимодействие ЕР с некоммерческими организациями и активистами.

– Сейчас для суверенного развития государству нужна не только сильная армия и развитая экономика. Большое значение имеет сплоченность общества. Единство его базовых ценностей. В укреплении этого ценностного единства особая роль принадлежит вам – гражданским активистам, лидерам некоммерческих организаций, – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он также напомнил, что к выборам в Госдуму 2026 года будет подготовлена новая редакция народной программы «Единой России». Как и в 2021 году, партия открыта для предложений и инициатив сторонников.

– Партия приветствует участие гражданских активистов в политике и приглашает их в свои ряды. Для многих общественников это становится хорошим политическим стартом. На выборах в законодательные собрания партия получила 82% всех мандатов. В среднем по стране партийные списки Единой России поддержали около 60% избирателей. Свой вклад в общий успех внесли и сторонники, – сказал Якушев.