Беспилотную опасность отменили в Калужской области

Утром в понедельник, 29 сентября, соответствующие СМС разослало жителям региона МЧС.

Ранее в ночь на понедельник МЧС сообщало, что есть опасность атаки БПЛА и призывало калужан быть бдительными и внимательными.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что ночью в Калужской области сбили семь дронов. Силы ПВО работали в Сухиничском, Жуковском, Думиничском, Кировском, Хвастовичском и Людиновском районах.