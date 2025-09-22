Жителям Калуги рассказали, с какого числа начисляют плату за отопление

Порядок начисления платы за отопление стал темой обсуждения в социальных сетях после вопроса местной жительницы губернатору в пятницу, 26 сентября.

- С какого числа начинается отопительный сезон? Вы так и не написали. То, что тепло будет поступать с 29-го, это мы все поняли. А сам сезон, по которому будут начисления, когда? С 22-го? Или с 29-го? Жителям Калуги надо понимать, с какого числа платить! Если начинается с 22.09.25, а нам придет тепло только 29.09.25, то нам всем надо писать на перерасчет, - написала Елена.

В Госжилинспекции ответили, что отопительный сезон длится 7 месяцев (с октября по апрель). Для домов без общедомовых счетчиков плата за отопление начисляется за весь этот период, начиная с 1 октября. Если отопление включают раньше или отключают позже, жильцы не платят за эти дни.