Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жителям Калуги рассказали, с какого числа начисляют плату за отопление
Общество

Жителям Калуги рассказали, с какого числа начисляют плату за отопление

Дарья Джуманова
28.09, 13:19
0 694
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Порядок начисления платы за отопление стал темой обсуждения в социальных сетях после вопроса местной жительницы губернатору в пятницу, 26 сентября.

- С какого числа начинается отопительный сезон? Вы так и не написали. То, что тепло будет поступать с 29-го, это мы все поняли. А сам сезон, по которому будут начисления, когда? С 22-го? Или с 29-го? Жителям Калуги надо понимать, с какого числа платить! Если начинается с 22.09.25, а нам придет тепло только 29.09.25, то нам всем надо писать на перерасчет, - написала Елена.

В Госжилинспекции ответили, что отопительный сезон длится 7 месяцев (с октября по апрель). Для домов без общедомовых счетчиков плата за отопление начисляется за весь этот период, начиная с 1 октября. Если отопление включают раньше или отключают позже, жильцы не платят за эти дни.

Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpvYzJyOWJ2RCswRlFhUFJOMnQ3aXc9PSIsInZhbHVlIjoianZZbVZwSkt1MTBYRWorcVBsbVlzNkpwVXpzM1d1TElsOGFSeThrV0J0YkFBVEVhM1dqK3hqZGFQTWQwMEZrNHRhRnZXZ0hOUWl0S2hiek5KdVI2SmNLSE5HTGowQjNQUjgyWnZpQ2VyaDMzSmVmdCtualNMM0RJMksyelB0Nm4zcGFRcFJEQUQ3VEpmVDAzNnpRQmlhcmlOdTZZb1VxSnNxM0dHbldiS1crcjZxNERVVkNJN2VwMlhhUzVsMThPNG9jN1ZaQTF6d0JNQkdMNlR3aVh1VlhDZ1d6aklQRVVVRTMwaWVjaElGYnl0aW0ra0NVUGtQSGtlNzBwYVRJcy9aVFF3dTF3K1pTRitRcUVYZkt2TGNnZWZtUVFST3lndjMyakRTWnIybEhjdWIxSEk1aWhaYmkrTmNCb2Fkbm1XSHhMa25xdlZtSnY2WC9yZFl4VUdOVmJBbkF4Z1phTGN0R3ZNSktlTTU2NTd1L2MzZHRqWEV4Z2x5YlBBSjN2WG04Rk1qMjMyQ0cyUzJvaE5nYWY3VlMzWE9WVDhMUEJ6dEdCODFzbmJpNllzNHZSc0pEKzFCWjV2Nkw1NjNneiIsIm1hYyI6Ijc2Y2M1M2JkZjliMzg1ODE0Y2UzMTU3YmI2YzZhNWJkMGYyMmE5NDk3YTNkNTQ2N2RkZTkxNzVmOThkZDk2OTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJrVHk2MWRHZ0J2SUtnVzFLcFhNRlE9PSIsInZhbHVlIjoiaVdqNkpyeEVUUjVlRUY5QnF2dVJrM2x2RDh2YzVuQlQwOXJUM3ZvVitrOVI1azBRSitoUzIzMlM0Nm91elpUNFlPMk81OW4wRmNsWXFiSlFlY2Z6a0wvNlJmNUcxcTU2Z3M5OEgzamwxMWNOS0kwL3NzN21XRjM2Y29jdGE0NlJrUG9qM3d0WE5iYmJKd1d4cWkxT0ZIV3NsMHRjd3lPMUY0Y29Rckgva1BuL1ErSFZNQVZyNnkrckR2N3hRTHV4WmZZYVMvNFplUEtqM0pEV3l6UEx5elVQc28zeEt4aFpYRnlJYkdKNG44NGk0cnR2UzdaZnV1WGpGaE1qcGR2VW9tckNDTVJoWnA3R0NKWjZCODU3L0MxYUFIMXFBMStEN3FzYWVDWWt1ak1xU0Z0VllFNHI1ZDY5aTdPRFdvU3E4SExpZnJpc1VLRkJzbVBhSURpK0huckd0MHJoMWFFc0hNUExyTElHTThsTk9aZWNZZGV5SUdEUTBXZmhTUFI3ZlNJVWE3YWROTjI0dUZwQ2drMUp0NFRWZGZjd0svdDRLOWxXR3lRWmdDRFNLWlJCU2NxWjdpQldOQjBHd1ZXSXZOTklJTHBIUFBYN0k4cG5BZUJnUUN4d1lIUWxTaldKVmNrUTViOGZWOFNhc2J6ekZLQ1pDSS8vM3NoeEZnaTFFaUF0UThBdDFRWWdDNlBKTTZIcWgydXJtVnN5TEhoZG5NMVN2dFBlNjhSbGtKV2xodlFVaWtiNkhJMUVvLzNNVUsyWVlIbzlyZXRPaXZBeXhTSC83OGx4M3ByeVRYRDZ5U2VxUmJXTTRJUzJpSHJYanR4blVxaXpEcUNtcDRpcSIsIm1hYyI6ImFjYWNkMWNkNzg5ZGY3Nzc5MGIwYThiMTE5ZmRkNzUxYzIyOWM0YWNiNDhiYzhiZTY3NThmYWM3ZDlhY2Q5MGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+