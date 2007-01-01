Афиша Обнинск
Новость дня Общество

В Калуге полиция начала проверку из-за видео с противоправными действиями в отношении школьника

Дарья Джуманова
28.09, 12:58
Поводом для проверки послужила видеозапись, появившаяся в соцсетях. На кадрах видно, как в отношении ребенка совершаются противоправные действия.

- В сети Интернет была выявлена видеозапись, автор которой сообщает о возможном правонарушении, совершаемом в отношении учащегося одной из школ областного центра, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД в воскресенье, 28 сентября.

При этом в полицию с официальными заявлениями по этому факту никто не обращался. В настоящее время информация зарегистрирована, и сотрудники ПДН проводят проверку. Ее целью является установление всех обстоятельств инцидента и личностей участников.

