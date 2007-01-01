Владислав Шапша поздравил калужан с Днем машиностроителя

Губернатор Калужской области поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с их профессиональным праздником в воскресенье, 28 сентября.

- Машиностроение - базовая отрасль нашей экономики, в которой заняты тысячи калужан, - отметил он.

Цифры подтверждают лидирующие позиции: на ее долю приходится 37% в структуре региональной промышленности. В этой сфере работают почти 300 предприятий, где трудятся более 40 тысяч человек. Калужские заводы производят железнодорожную технику, востребованную по всему миру, и турбины, составляя одно из крупнейших в России производств в этом сегменте.

Среди ключевых успехов года губернатор выделил перезапуск автокластера. Общие объемы производства продолжают расти: в 2024 году машиностроительный комплекс произвел товаров на 217 млрд рублей. Особенно значительный рост продемонстрировало производство автотранспорта – в текущем году его удалось произвести более чем в 8,5 раз больше по сравнению с прошлым годом.

- Поздравляю ветеранов и сотрудников отрасли. Инженеров, конструкторов, технологов, сотрудников рабочих специальностей. Спасибо за добросовестный труд и верность делу! – обратился Владислав Шапша к машиностроителям.