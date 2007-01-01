Афиша Обнинск
Общество

Экспорт цветов из Калужской области растет

Дарья Джуманова
28.09, 09:15
0 483
С начала 2025 года регион отправил на продажу более 3,6 миллионов срезов цветов.

Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре в пятницу, 26 сентября.

Значительная часть, свыше 2,5 миллионов цветов, была экспортирована. Основным покупателем стала Республика Беларусь, причем объем поставок уже превысил показатели прошлого года. Еще более 1,1 миллиона цветов разъехались по России: их доставили в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие крупные города.

Важно, что вся продукция прошла строгий карантинный контроль. Специалисты проверяют каждую партию, отправляя пробы на исследование в лабораторию. Нарушений не выявлено, все сертификаты подтверждают безопасность калужских цветов.

Партнёрские новости
