18-летняя калужанка вышла в финал конкурса «Мисс Россия»
Общество

18-летняя калужанка вышла в финал конкурса «Мисс Россия»

Дмитрий Ивьев
27.09, 15:49
Наш регион представит Альбина Колчугина.

Финал конкурса состоится в октябре в Москве. Победительница получит не только миллион рублей, но и право представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде в ноябре.

Всего в этом году свои заявки на участие в «Мисс России» подало около 100 тысяч участниц. Из них жюри выбрало лишь 50 девушек в возрасте от 18 до 23 лет.

Организаторы заявили, что финалистки смогли не только поразить внешними данными, но и отличились в учебе, спорте, искусстве и профессиональной деятельности.

