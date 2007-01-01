Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В деревне рядом с Калугой просят улучшить работу общественного транспорта
Общество

В деревне рядом с Калугой просят улучшить работу общественного транспорта

Дарья Джуманова
26.09, 15:44
0 532
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 24 сентября, жительница деревни Андреевское оставила комментарий по публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Прошу рассмотреть проблему с общественным транспортом. Деревня Андреевское является округом Калуги, но уехать в город — проблема! Проходящие мимо автобусы (Перемышль, Козельск и другие) часто битком набитые или вовсе не останавливаются, уехать невозможно. Даже в ближайший детский сад в Колюпаново уехать невозможно с утра, а тем более с ребенком! – написала Татьяна.

Министерство транспорта региона сообщило, что через остановку «д. Андреевское» в Калугу курсируют 25 рейсов по 8 межмуниципальным маршрутам. В утренние часы отправляется 7 рейсов. Увеличение их количества не планируется.

В городской управе добавили, что запуск муниципального маршрута в деревню Андреевское не рассматривается.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imx3enBLam1JN1Yrd2E1MkFXRjU2bGc9PSIsInZhbHVlIjoiK3lIZTkrTTA3RG9iekJMbjR6K3NERUtlTStGZXNlRVRZTEpXNFpodUE2aERNb05FSkErVVF0ek9YNzExekZLQWtQdEsrdks1ejErWWcvb045di8rVElsNlpKRkdyeDRwQzIxSkNlanpubkZ1STQ5YU53NitSSXRpTXpSZDMzSFhFVHBBOGJKNmp6YzFDNDNRZ2N6bVZ4M3YzNmpiZTU1SXZZVG81MU5iSmJUU3dRZmxHY0NGUThRaHJhQiswY3VSLzRzYkkrQi92aTFabDVLZHV1K0tkRTdBbHVHWG1abTdtcEpQZTc0Zmk0YVZyeThFR1BMRzE0aXFyUXVEczRFWUlNUXgyaGg4NlFkaERwTk43WkpTNFJzWlNHQmZWNzFRdHRReERTNWw5RDdUWHJQWUhGRTZUa2V2ZUo3bExiTUxMY01oclJ0V3FQWFY2YkZ4T2RCdGlBYXJ4K2pjWTRTeVowUUQyY1V4S0VWN0RQZUlyT0MyM2M2R3BKdWtkOXdyOHdYSEhpUzVMaGdqeTlTNjg1VDJoWlc1Vm5WWGdSL3RyNXR1eFdkZ1d5NGxDZWcwcDhIYzUwVHR0VjNRZ3RiWCIsIm1hYyI6ImM0NDBjZThhNGY5Y2Y4Y2MzYTQzZTk4ODNiZTU3Njk1OTU1NDU1MzgwMWY2MmNjNzQxZWQ0MmZiZmIyOWRlYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imk2TFduK1g4aWtQOU5QWVJUMmErb0E9PSIsInZhbHVlIjoiTXVyckcrTmtNSFYyeW0rMGhMS015M2VBb0RoMGVhWTVqMWRzRERxRDd4NE5OelBETXk5YnJZd2puQWJ2QVl3VDljQ2pwOUZWTFNrcnBmdWM2bDM3UXdkNkN5UmZybWRIdjZ3QzJBMWRORnhjSzB6NjF4cURwU3BveisyUGJBWC9aajBHaTIzRUN2ZXFOSzg0bEFxaGh3L2ZYc1M0ckhUUkZzWldVb1BVTk1QRDNiRzQzc1ZxR2djRGdxNStld3Z3Y0JZVU5qYTVObW9oSjVyTHZNbUFOMlRtU2dSajNrU05IQ1lybENkUFZwUm00NTQxRXBSdU9TUndsZitKb243S0J3WXAydTRkbnNJSUo1d1M5cGdQc1RaVTJZWmNRQmZvQzFEY01QaEE3SzR4QXo0K2dlL2ZXbklRNFhsRjZNaU04WmdoalE1enIrV2xZSDAvV2NURUZscTB4dEJhVnpzZjVmUERGMCsrWUpWemRoRGJNSFFGaDZHZ0dkMWt5NUpBSkRWM0s4VUFGL2J2RFpLQThxVTcrTmVEOHkzUTN4MEM3alpDNmNzUHRySjJBZENzbUJBcjUyS2p6S3ZxS3YvMW94bldDRXdidlZGa1lwbHZoVmxaNmw2TndaSytlQkhoOHAxd3Z3TEtVZk9SNGtJRCs5YUNLSXhQSmg2dW0wdkdtZWkrZXhhK1ZDazR0c3JWY0c1UHJ2M3dLRGw2TGdBUFRmTi9iTW12dUNQcEJFNlU5b3I2YjQvRFFMWkxRWHgvVHdnV1YrT0ptdEVlNjZZK2NnZjNKNnhxQjZrT1hLaUc2czVVTE1YNXppK2JQNGhlaGEra0xWUUxEeE1HWTJzYyIsIm1hYyI6ImY4OTAyNDJkOGJlZTg5YTE5MjBmNjRiMzVmYTQ5N2FjMDM3ZGIyMWU2OTAwMGJlNmRlMjU3YjczZmIzNTQ0MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+