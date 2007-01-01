В деревне рядом с Калугой просят улучшить работу общественного транспорта

В среду, 24 сентября, жительница деревни Андреевское оставила комментарий по публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Прошу рассмотреть проблему с общественным транспортом. Деревня Андреевское является округом Калуги, но уехать в город — проблема! Проходящие мимо автобусы (Перемышль, Козельск и другие) часто битком набитые или вовсе не останавливаются, уехать невозможно. Даже в ближайший детский сад в Колюпаново уехать невозможно с утра, а тем более с ребенком! – написала Татьяна.

Министерство транспорта региона сообщило, что через остановку «д. Андреевское» в Калугу курсируют 25 рейсов по 8 межмуниципальным маршрутам. В утренние часы отправляется 7 рейсов. Увеличение их количества не планируется.

В городской управе добавили, что запуск муниципального маршрута в деревню Андреевское не рассматривается.