Опасную дорогу в Дзержинском районе привели в порядок
Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 26 сентября.
Проверка надзорного ведомства показала, что дорожное покрытие в селе Совхоз Чкаловский было в ужасном состоянии: глубокие ямы и неровности создавали реальную угрозу для водителей и пешеходов.
В адрес администрации сельского поселения внесли представление. После этого дорожное полотно отремонтировали и привели в соответствие с нормативами.
