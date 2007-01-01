Опасную дорогу в Дзержинском районе привели в порядок

Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 26 сентября.

Проверка надзорного ведомства показала, что дорожное покрытие в селе Совхоз Чкаловский было в ужасном состоянии: глубокие ямы и неровности создавали реальную угрозу для водителей и пешеходов.

В адрес администрации сельского поселения внесли представление. После этого дорожное полотно отремонтировали и привели в соответствие с нормативами.