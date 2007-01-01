Афиша Обнинск
Общество

В Калуге продолжаются проблемы с оплатой билетов на вокзале Калуга-1

Дарья Джуманова
26.09, 14:43
Читайте KP40.RU:
Напомним, жалобы на невозможность купить билеты появились в конце августа.

Местный житель снова поднял этот вопрос в социальной сети губернатора в пятницу, 26 сентября.

- Сегодня, например, на вокзале на обеих сторонах не работала оплата билетов через терминалы по картам, только СБП, а оплатить по СБП было невозможно из-за отсутствия сети. Банкоматов в доступности менее 15 минут в окрестностях нет, вайфай на станции не работает, сотрудники на просьбы пропустить и дать возможность купить в поезде с оплатой штрафа отвечали, что у них интернет работает. Вчера аналогично девушка объясняла ребёнку, что билет не купить, так как нет сети. Покупать заранее электронный тоже не вариант, потому что наши турникеты их не особо считывают, и это лотерея, - написал он.

В региональном министерстве цифрового развития ответили, что большинство терминалов сейчас работает через мобильную связь. Для перевода аппаратов на работу по оптоволокну собственник должен обратиться к оператору связи с соответствующим предложением. Эту работу должен обеспечить владелец — руководство РЖД. После этого, при наличии свободных портов, происходит замена способа доступа к связи.

- Как нам известно, пока к провайдеру с таким предложением собственник не обращался. К сожалению, влиять на работу коммерческой организации мы не можем. По поводу жалоб на работу вокзала обратитесь, пожалуйста, к руководству станции или по телефону РЖД, - добавили в ведомстве.

