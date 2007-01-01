Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин возмущен сложностями записи к врачу
Общество

Калужанин возмущен сложностями записи к врачу

Дарья Джуманова
26.09, 14:28
0 154
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 26 сентября, местный житель оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Хотелось бы узнать, для чего миллион служб создано для записи к врачу, а именно по телефону 122, через «Госуслуги», через телеграм-канал и через регистратуру поликлиники, так называемый колл-центр. Через все эти службы нельзя попасть к специалистам, таким как, например, невролог, дерматолог, так как их нет в списке. Чтобы к ним попасть, надо пройти также сто инстанций: сначала найти, как записаться к терапевту, и запись будет только недели через две как минимум, сходить к нему на прием, чтобы тот записал к этим специалистам! Это какой-то ужас, доходит до абсурда! И придешь к этим специалистам — в коридоре ни одного пациента, но зато записи нет! Звонишь на 122 — там говорят: «Звоните в свою поликлинику, мы не можем записать!» Просто нет слов, - написал он.

В региональном минздраве отреагировали на жалобу, разъяснив установленный порядок. Чиновники подтвердили, что запись к врачам-специалистам ведется строго по направлению терапевта. Это сделано для того, чтобы терапевт мог оценить состояние пациента и определить, консультация какого специалиста необходима.

Также в ведомстве пояснили, что запись к терапевту открыта на две недели вперед и ежедневно обновляется.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdET05OS0QrbTh5TS80ZFlCaEVFQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiNXVWUlFVVWNlckxnQ3RQd1ByOEd5WHpZbTlaZmQ2SG05Y0U1ZVVXVlo2eHNySG1hV1lKUWoyUlp4VHNOVHArYU45RmpQNnhYemx1ejdnTE1CQzYwUnJBK2xWNEZ4YzFyUUhGQjR5SnUxNkx5VXVIbzZpMFZKMkk4MFBvYnZERTIyQUpmSThWMmlRSFpxaDYycHJpczZvb0dtUWFPVjAzclJKOHhwUGpXL3lyL2pndE40OW1sVHVGSndkWmp1MUJhL3lUTExaK2hpNWVOZ0Z1NWpwVnpHemdUL0h6Y1AxZ3I0L3JhOFpPYkRqWTlzQ01DdXB1ajUxTVhxUzFqUHRVM1ZLbFZyWVoyNmM2K1QxOU9pcC8rZ2l3M3BZcklDbnRlRytTbmxRMDd1SGl1ZVpUNkxFWkUrZ0FrUmJYL0xhS1dveXBpK1dXWkYvVy9qUFgzd0JkRDR4bTRZRlRMQXAvZ1FOZkhjMk52Q3crVlptb1lROHlWditNb1RjcmRLSWRsMnNlTHBRUXIrUm1oSzhIUjZHY3lWMG5UN0xNRGF2YjBhd2haTzlBM2ZLTVlTc0czSG40R1VaL21vczhKZ2lpUyIsIm1hYyI6IjgyYWI0YWI2MTM2ZWRiMzNlOTZmZDRkNWQ2MDJhMDQ1YzgwMDNmMDNkNDk3ODY1YjlkODg5YjY3MjhmMTUxNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InV2N0Jsd0ZyRVZMK3BvOFBUcnQwakE9PSIsInZhbHVlIjoiRCthZ0RMdWt6aytqWmpxTjdZeVFDdFRNbWF5bm9BMk8vTk9QVDlmQlplMXJGZTRvT3hXWnl5YXZSQzMxUHNwOUExdmw1ZVJYRGVkeWxJR0RIT1Rva0YxVS9zNnJxUkU0UXAzZmZQbDN3bzJ1VnlpRTJqV3lkTE5Rdi9yM3FCR1dWUTcvS2hDa0w4dFJ0NU1vaUljSFpHV0JWdGNXL3JCRS94Q0ZZd0pHdzY2K1dEVVdra0ZXTXlFODdWeGFlL3lsM0gySk1vNVdhRE1QQTZIWGQrSjBScHljM0NlUE5UMTZjcDJIMVBOVVJjTE02QnJONUFiODBmaVppSEx3M1VpdnRmMC9TWEZ4bWI0WWt4b2pXcGtLYkVoUkVaRGpmOGtqQ1NKYXp5V0E1L0wzSHBPalgrM1p1aDlRRkIyOEx1ZXNBTnRIbStFVkFJb3QxTUJMVEZvckZkcm9YSDVtUzQrY2xGZUZ6dy9GSmhnTnRKckhGNWFYcVIwM3EwNEVwclZNS0tFMjJJcE02QVR4OEJoZU5HTGpNMkpqWmYzMWdDdXo0eXAzbjU5R1FXZk1LcFZtRndMWTcvTi9IbWdzQlE5dDlsay9xKzFtL29qcVVIMUswM0UrOGNJS1dnOHNNdTNnWmNHcDZSb1JKRWhzdGhiSFZtMEs0elY2OWpiWm9KSUZkcHBSbHI1ZENhRGd2eUVydWJ1ZWYxY2YxNko4L1M3bVdPZzRwVGJCZnVKZk1iT0xGaHNtZmF5M2tiYmJOZmV5Um5HUUlBbVpvNFpORU9TR1UwbURiR2dzVDMyMFBvcEc4QkhHaU5jVVJLRmFoWWQySjhVbUM0WVVRZ2FUUm94biIsIm1hYyI6IjEwNjFjMmQ5ZjQ3MWZhN2M2N2Q3MTJjM2JhNjI3ZWY4NjlkMGEyY2ZhMWRmMjJhOGI0MmE0OWQ2ZGU2MTQyNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+