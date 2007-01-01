Калужанин возмущен сложностями записи к врачу

В пятницу, 26 сентября, местный житель оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Хотелось бы узнать, для чего миллион служб создано для записи к врачу, а именно по телефону 122, через «Госуслуги», через телеграм-канал и через регистратуру поликлиники, так называемый колл-центр. Через все эти службы нельзя попасть к специалистам, таким как, например, невролог, дерматолог, так как их нет в списке. Чтобы к ним попасть, надо пройти также сто инстанций: сначала найти, как записаться к терапевту, и запись будет только недели через две как минимум, сходить к нему на прием, чтобы тот записал к этим специалистам! Это какой-то ужас, доходит до абсурда! И придешь к этим специалистам — в коридоре ни одного пациента, но зато записи нет! Звонишь на 122 — там говорят: «Звоните в свою поликлинику, мы не можем записать!» Просто нет слов, - написал он.

В региональном минздраве отреагировали на жалобу, разъяснив установленный порядок. Чиновники подтвердили, что запись к врачам-специалистам ведется строго по направлению терапевта. Это сделано для того, чтобы терапевт мог оценить состояние пациента и определить, консультация какого специалиста необходима.

Также в ведомстве пояснили, что запись к терапевту открыта на две недели вперед и ежедневно обновляется.