26 сентября состоялось заседание Думы городского округа города Калуги
Председатель Думы Юрий Моисеев вручил депутатам удостоверения и нагрудные знаки, пожелал успехов, плодотворной работы на благо Калуги и калужан, призвал уделить особое внимание исполнению наказов избирателей.
Депутаты скорректировали бюджет Калуги и схему размещения нестационарных торговых объектов.
Доходная часть бюджета увеличивается на 213,4 млн. рублей, меняется ведомственная структура расходов. Выделяются средства на содержание автодорог, ремонт дворов и проездов, создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, предоставление адресной социальной помощи и увеличение уставного фонда МУП «Калугатеплосеть».
В схему размещения НТО дополнительно включается 27 объектов: торговые автоматы, павильоны, киоски и автомагазин. Исключается 48 объектов, для пяти объектов меняются сроки размещения и назначение.
Утверждён прогнозный план приватизации муниципального имущества. Предполагается приватизация 13 объектов недвижимости: 12 нежилых помещений и нежилого здания с земельным участком. В числе объектов нежилые помещения в доме № 7 по улице Дарвина (объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», конца XVIII в.) и доме № 31 по улице Первомайской (выявленный объект культурного наследия «Городская усадьба: главный дом; флигель; ограда с воротами», последняя треть XVIII - первая половина XIX вв.). Сумма планируемых поступлений составляет 17,8 млн. рублей.
Присвоены наименования вновь образованным улицам в Калуге и деревне Петрово. Улицы получили название Андрея Кандрёнкова и Павловская.
Внесены изменения в постановление «О местных налогах, действующих на территории города Калуги». Полностью освобождаются от уплаты земельного налога органы государственной власти Калужской области, государственные органы Калужской области, а также организации, осуществляющие оказание государственных услуг. Ориентировочная сумма выпадающих доходов местного бюджета составит порядка 35 млн. рублей. Компенсировать эти доходы предполагается за счет средств областного бюджета.
