В Калужской области нерадивую мать заставили работать за долги по алиментам
Общество

В Калужской области нерадивую мать заставили работать за долги по алиментам

Дарья Джуманова
26.09, 12:22
0 447
49-летняя жительница Перемышльского района уклоняется от выплаты алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 26 сентября.

Проблемы у матери начались давно: суд обязал ее выплачивать средства на содержание несовершеннолетней дочери. Однако женщина не торопилась искать работу и перечислять деньги. Даже административное наказание не заставило ее одуматься. В результате всего за летние месяцы 2025 года долг перед ребенком вырос до 45 тысяч рублей.

Суд назначил виновной 9 месяцев исправительных работ.

