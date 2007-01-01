Молодой калужанин пойдет под суд за вранье о своей знакомой

19-летнего жителя Кировского района обвиняют в клевете. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 26 сентября.

По версии следствия, летом 2024 года молодой человек из личной неприязни к своей знакомой решил опорочить ее в сети. Он разместил в интернете заведомо ложные сведения, которые порочили честь и достоинство девушки и подрывали ее репутацию.

Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.