В Калуге обсудили вопросы патриотического воспитания
Общество

В Калуге обсудили вопросы патриотического воспитания

Дмитрий Ивьев
26.09, 11:55
0 486
Отделом по взаимодействию с госструктурами, обществом и СМИ Калужской епархии совместно с Общественной палатой Калужской области организован круглый стол на тему «Нравственность – основа патриотического воспитания молодёжи и межнационального и межконфессионального единства российского общества: соработничество Церкви, общества и СМИ». В обсуждении участвовали председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, депутат Думы Андрей Голубев, представители органов государственной власти, духовенства и общественных организаций.

«Состоялась очень важная и своевременная встреча. В ходе дискуссии мы обсудили конкретные шаги по сохранению наших традиционных ценностей. Особый акцент был сделан на работе с молодёжью, ведь именно от них зависит будущее нашей страны и нашего региона. Такое соработничество Церкви, общества и государства – залог нашего общего успеха. Благодарю организаторов и всех участников за плодотворную работу», – прокомментировал Юрий Моисеев.

