Калужанка рассказала о приключениях с дорогой домой после работы

Свой комментарий она оставила под публикацией губернатора в социальной сети в четверг, 25 сентября.

- На улице уже не лето, а добираться с Северного до Силикатного, извините, как бы после 9 — это невозможно! Помимо того, что ждешь транспорт с промежутком по 20 минут, это только начало приключений на Кубяке, дальше спустя 20–30 минут приезжает автобус, а как ты дальше будешь добираться до Силикатного — это уже твои проблемы. 10-е автобусы и троллейбусы после 21:00 практически не ходят, от слова совсем, 81-й уже в 7 часов точно ты не увидишь на линии, остается что? Пешком ходить? Когда уже наконец-то решится вопрос с транспортом? Домой хочется добираться не к 11, когда на следующее утро тебе нужно быть на работе к 8 часам утра, - написала Алина.

В городской управе ответили, что весь муниципальный транспорт работает по расписанию. В вечернее время количество рейсов уменьшается из-за снижения пассажиропотока. По всем вопросам, связанным с транспортным обслуживанием, можно обратиться в диспетчерскую управления Калужского троллейбуса.