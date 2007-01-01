Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанка рассказала о приключениях с дорогой домой после работы
Общество

Калужанка рассказала о приключениях с дорогой домой после работы

Дарья Джуманова
26.09, 11:51
0 995
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Свой комментарий она оставила под публикацией губернатора в социальной сети в четверг, 25 сентября.

- На улице уже не лето, а добираться с Северного до Силикатного, извините, как бы после 9 — это невозможно! Помимо того, что ждешь транспорт с промежутком по 20 минут, это только начало приключений на Кубяке, дальше спустя 20–30 минут приезжает автобус, а как ты дальше будешь добираться до Силикатного — это уже твои проблемы. 10-е автобусы и троллейбусы после 21:00 практически не ходят, от слова совсем, 81-й уже в 7 часов точно ты не увидишь на линии, остается что? Пешком ходить? Когда уже наконец-то решится вопрос с транспортом? Домой хочется добираться не к 11, когда на следующее утро тебе нужно быть на работе к 8 часам утра, - написала Алина.

В городской управе ответили, что весь муниципальный транспорт работает по расписанию. В вечернее время количество рейсов уменьшается из-за снижения пассажиропотока. По всем вопросам, связанным с транспортным обслуживанием, можно обратиться в диспетчерскую управления Калужского троллейбуса.

Лента настроения
11 оценили
18%
0%
18%
9%
18%
36%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVySWlseTBuL2ZpODdvVTBJQld1cWc9PSIsInZhbHVlIjoiQnlReTU2KzYyVmJ6NXdsdzNpVXo4YVdCeDh0WEc5a2RHRlVJVEpndkNjMUs1NEtDTnBFelB2OEY2RlMzdTJaVThsRHl1eFRya3dKVUN0ZHRJZ1VGZWlYN0tIRDIzZ2ZEcjFTaUVidFBhc1JuMm5Pd3p3cmVEa01TMDVZditydDZnLy8vOGs4czllTUJWc2wxRGNhbTZ6dXlVaklnQXhZaFcxWGdTOC9wYm93RnNIRmNWMUI3SGViL2diUFN1YTFicXFVbjBwbWMzbk1ad2RxTDdtSEQwaWFmdFo2amNMVWUvUjZ3V3V1Y25pa0JLbHFuTWlHZkhLYlZGa2FpLzFNcHhjK2xOTWZveHZxaFRoblphWmNmcW5aZUFQWmF3UTdVcWtYdjlLc3RPbWFaT29LOVJBcVRGOUphQmZrTitKQWljK0E2UE5URkRFOHQ3bEdxZWcvMlFPUktqT2NOWGZ5MkZYV0RVd21BRU1IUjZFMk96R09ZbEtsNlZJTjg2b0pZMDlnQ0MreHFwOGpEVjBOL3E1cjNrZlBDWXliUk5SNnJackFRM1lDVTU3K21iRWwvbWx5Y3hFMXdqL2hQQllVMyIsIm1hYyI6IjBlM2I2MjFhODM4NzdlMjA0NzhmNTQzMTcxNjAwNWNmN2E1NzI1MjAyZmE4ODNmMGI4ZjEyMTg4MjE3Y2QwNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlozdmE5N0IzMUdBNmM2RllxZDJ1eUE9PSIsInZhbHVlIjoiVVJ4alh5cmdjWXFNZC9pN3lETHJQRW5yNkxhNVFJWHV6WGEwM3ZTZUhJRW8wQUExMDNnOGlXMWdUY25Lb2FLL25tdHV4WUFnbGpHanVMdHVqdVlEVXptVmdyTWFBaUMzTElLTlNIVS9pQXZpQWQvQmtIbFk2RFpvZmx0aG1LMDhBK0VZZW14bUIxd0RYU3E5cXBkcXcrMDhlalJyc1RFZVhHY1FyZG5nL1luZVpMNDV1ZW5nK3VkMHR5V3ZqTHdxZnBMMmFpL09QUXNHK3ZZUjl4RDZvNUJCKzRJT2UrdjFjYWVUZWtudlIvOXVqYmNhSGMzS21nQmtQN292dStYQ1U1Rm90SS9VeHhuM1oxZUg4Y29yWDd6V0p0UndrdFZMZG4zelFJNm11L1JKajNpY3dQaTNiZ3hWSkQrR0Q0eldDLzJEeGJlMHo5UHFVTGdPU1hBUWxsdS9xSEY4cFBUR2ZTSC9HeElCQnJRd1VWNDBmdTlyand1Zkg5aXBtTlhjOTBVckVqZFN6L1dOREhiVHBUQnl6VEVSQUpoOFhxMzcyaVAzOGxUU0hsNll6RzNGS0dxd0wrVXhCRFRCN3NHNVk4Rk1CaThBVXp3N1k4L1hPbGYxeWVTNWI2WjVqZzdpYVZDRG1YclZhdE9XeUFBdGxIaDY0aHpuNElyZloyU1BSTEpGUXdwT0thZU5xOTROQnRkekdhT3NGRUY2V1dSWjBNNGpxTnZTWUhXU211elZvZDhBUWlLblE2bXB1cjAzcXFOMjFjclF0ekdPRzlZeW44SEVNdDUyVThJaUs4cTNBTkRKbUZqVXAyTWFrYTB2SWhPRDJ5TW4yYUI1dnB1biIsIm1hYyI6IjBkYWE0MjRmYTAyZDZlYmFlY2VlMTUxNDhiMjI4NDE5MjEwZTU3ZjU0YjY4NTY4YmY2MGM1MjU5ZThlYTFiM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+