Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Новые площадки для дрессировки собак в Калуге будут общедоступными
Общество

Новые площадки для дрессировки собак в Калуге будут общедоступными

Дарья Джуманова
26.09, 11:04
0 494
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Напомним, в областном центре появятся две новые площадки для дрессировки собак — у Яченского водохранилища и на Грабцевском шоссе.

Вопрос о возможности их посещения после открытия задала местная жительница под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в четверг, 25 сентября.

- А доступ на площадки будет свободным для владельцев собак? А то прежняя площадка на площади Маяковского всегда была закрыта на замок. Там вели платные занятия и пользовались ею только для этого. Если площадки строятся за счет средств города, то и доступ к ним должен быть для всех жителей с собаками. Вы запрещаете выгул собак почти везде в городе, а легальных площадок для выгула собак в городе нет совсем, - написала Лариса.

В городской управе ответили, что старая площадка была построена инвестором и не передавалась в собственность города. Новые же площадки будут доступны всем собаководам. Вопрос о том, чтобы принять их на баланс города и обеспечить дальнейшее содержание, обязательно будет рассмотрен.

Лента настроения
5 оценили
0%
0%
40%
0%
40%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndUdC8zZXg0WThPb3lLWHFUWSszZ3c9PSIsInZhbHVlIjoidWhnaXFHZmpmbDhNaExaTFlaQUF0ZzlMb2ladHViU2ZQM09nOElrcU9SMWF3eHUrMXVHRyt2a2haTnBCQTZkT1NNVnJCR2FjSm1UR3JXcXlmM0FJMmNhd0dFUFBKTnJYWDNVVEFtUmI1b1ZCS0x1S3F3S3JCVlBTaXVxZFRzTEpWMXVnVFRSU2wrTEdMS1hBcXZjSnpLbkxHOFV1dElGYU1XRUt1dVg1c2IxSHorVTlHOHNJMVNZc2pUMUZ1NGhuRjllTDFISDVVQVNydjVGZ1hnSkFjZWZONnhVVDdHVzQ4U3pGSWpZSmtSS253N3Npa3pxcFZQLzlYZFpWWkFHbDA0SXFLVE85TnM4VG0rL2pzSEI5THFDM252U3BJTktZNW03Q0NRMW1rQXFrbHVTSHZXbkhXc3BDUVFaNDd5SGwxUEg3MWd4T1BwVUZockFCWDQyeFlDN3IxUis0MW9ZUFZ0WmREWll4QWgrRFF5WGo4WnVxSVRTMjdZaTRkcm5ZOXNIdnFHK0tINUhWUmZMc1dCd0p5bGxLN2JHYzJkRjFGU29hQ29Pc2sra2RwVW1PMXAvUDJQbHBuK08yUGNsaiIsIm1hYyI6IjgwMWI2NTQzZmY2YmU1YWVjNjdhMDMxMmM5N2M1ZTUwZjUxZWQ5MWRiOTVhYzIxZmRiYzRjM2Y4MTE3YjUzYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpzYzF1YURkU2JGWER6WVF6OUExNWc9PSIsInZhbHVlIjoiWWxvcHdGczBBbkNtVnVldnE4amNaTUhqeGNoWVFnb2V4NStPQk5XekF0SXc0TGt4eno1dWtnSGNPSDJMWFR4TEQ4VTl5M0ZHZzRVc1p6eU5mYzUrRUIxazNYQlQwVDhmS2dwMEdLb2RtVHNWTGFocXpYTGpxanBiL2Jja2x5V1hlc0lNQWQxY1QyNmovKzEwWHBOaTJKSnNDOCtnekNnV216UWlHYnZJdW80Nm1IQjNtQmVkd29HeDB3aTF0RzUxZTNIRlF6M1k4blVrTTRHaXZCYkZMZ3lMZTlGemdJRjk1TTdwdmMzcUJ2WjhyZ0lQbW1yN2l6Wkx1VTF0b25pR3ZjZm16UTJ4c3lMbG1USG15SkZRM25IM3hpaUMwczl5Mkc1RzNKSi8wWEthUDVOOEZITHc4OW8yZUNiby9ycnZVZkN3SUo5U0xYOHg1dU5wTVB0REVXMEs3Q3lqY1d1eWdVQzNqME9wRVRzOUFTcGJscGx6dHM3ZEx0MGRzWnIzMmEySDhuYmhJVzZCMUlTUUsvMXBrTnVLQllGa2FHNGJDdzNqSnF2ZTlDdGhsZnBzWERUUlduekZWa0RZUWs3WExMYjV1ZlB2VGhORlFINkx2WmVkN3pWemVTS0h1N0xLMDdxNnMvZHQwWUVyRGVsOHdsdTgvMU9WZEp4eVB5VXFvaE5iZGNzS3F1MlY4ZUpVQzZ6cTdpSjA4cmt5M2htT1FjcEZ0RXZlSWNtdzZuclhDZ0Vrd2tUeVFoOFpCSG9yY1FVa0NRUjFVV1pnYTRKZTBzYTlQRkZFRHNHMlZWV3FNZG1Fcld2YzIvVndOZkptc0U1SGNaaXg0TVZaRHUwWiIsIm1hYyI6IjZhZjE2ZjEwZGIzNTcxMWM1MjFhY2I3NDExYzQxMzRiNWRmZTdjNzA4MGEzOTkxN2M1OWQ1OWM5Zjg0Y2Q4OTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+