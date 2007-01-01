Новые площадки для дрессировки собак в Калуге будут общедоступными

Напомним, в областном центре появятся две новые площадки для дрессировки собак — у Яченского водохранилища и на Грабцевском шоссе.

Вопрос о возможности их посещения после открытия задала местная жительница под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в четверг, 25 сентября.

- А доступ на площадки будет свободным для владельцев собак? А то прежняя площадка на площади Маяковского всегда была закрыта на замок. Там вели платные занятия и пользовались ею только для этого. Если площадки строятся за счет средств города, то и доступ к ним должен быть для всех жителей с собаками. Вы запрещаете выгул собак почти везде в городе, а легальных площадок для выгула собак в городе нет совсем, - написала Лариса.

В городской управе ответили, что старая площадка была построена инвестором и не передавалась в собственность города. Новые же площадки будут доступны всем собаководам. Вопрос о том, чтобы принять их на баланс города и обеспечить дальнейшее содержание, обязательно будет рассмотрен.