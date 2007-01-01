В Калужской области подешевел картофель

С 17 по 24 сентября в регионе не зафиксировано резких изменений цен на основные продукты. При этом наблюдается сезонное снижение стоимости овощей, сообщили в пятницу в правительстве региона.

Самое заметное снижение - на картофель: его цена упала на 11,1%, или почти на 5 рублей за килограмм. Немного подешевел и ржано-пшеничный хлеб — на 1,5% (на 1,3 рубля за килограмм).

В то же время выросли цены: на свинину — на 4,6% (+17 рублей за кг), на мороженую рыбу — на 1,4% (+3,9 рубля), на соль — на 1,7% (+0,5 рубля), на свежие помидоры — на 3,7% (+6,35 рубля).