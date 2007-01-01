Афиша Обнинск
В Калуге просят срочно закрыть опасный люк на дороге
Общество

В Калуге просят срочно закрыть опасный люк на дороге

Дарья Джуманова
26.09, 10:41
0 228
В четверг, 25 сентября, местный житель оставил комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.

- На Дарвина, 8 аварийный и опасный люк канализации. При наезде или надавливании переворачивается полностью, открывая яму. Прошу устранить в кратчайшие сроки, - написал Николай.

В региональном министерстве строительства сообщили, что специалисты Водоканала выедут на место в течение недели для обследования. После этого они обещают дать ответ.

