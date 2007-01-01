Афиша Обнинск
Геннадий Новосельцев единогласно избран председателем Законодательного Собрания Калужской области
Общество

Геннадий Новосельцев единогласно избран председателем Законодательного Собрания Калужской области

Дмитрий Ивьев
26.09, 10:20
0 162
25 сентября на первом заседании сессии депутаты восьмого созыва Законодательного Собрания сформировали руководящий состав парламента.

Председателем единогласно избран Геннадий Новосельцев.

В поддержку его кандидатуры выступил губернатор Владислав Шапша:

«Я думаю, что его опыт и умение работать вместе с депутатами, правительством и жителями, сегодня позволят вам принять решение об его избрании председателем».

Формулируя ключевые задачи в работе депутатского корпуса, Геннадий Новосельцев отметил: «Следующие пять лет будут сложными, но нам конечно, надо сохранить социально-экономическую стабильность. Важнейшее направление - все, что связано со специальной военной операцией. Не менее значимо сохранение и развитие системы мер социальной поддержки граждан, важно, чтобы были исполнены все социальные программы».

Также он напомнил, что с недавнего времени возглавляет региональное отделение Паралимпийского комитета РФ.

- В этой части мы продолжим работу по основным направлениям социализации и реабилитации участников специальной военной операции. Очень надеюсь на помощь в этой работе, - сказал Геннадий Новосельцев.

Отдельно он поблагодарил коллег, с которыми работал в предыдущем созыве.

- Я считаю, что у нас получилось сформировать команду, несмотря на то, что в парламенте было шесть фракций, - подчеркнул он.

- Спасибо за поддержку, и только единой командой мы сможем выполнить все задачи, - подытожил Геннадий Новосельцев.

Заместителем председателя избрана Елена Лошакова.

Секретарем – Ирина Строева.

В этот же день были сформированы комитеты и комиссии.

Сформировав структуру регионального парламента, депутаты приступили к рассмотрению законопроектов.

Главным вопросом первого заседания стало очередное продление выплат тем, кто подписывает контракт с Министерством обороны. Единовременная выплата составляет 2 миллиона рублей. Эту меру поддержки парламентарии продлили до 31 октября.

- Еще 400 тысяч рублей составляет федеральная выплата. 100 тысяч можно получить от муниципалитета, - напомнил Геннадий Новосельцев.

Чтобы узнать подробности о заключении контракта, депутаты рекомендовали желающим обращаться на пункт отбора, который в Калуге работает по адресу Горького, 87.

