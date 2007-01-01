Афиша Обнинск
В Калуге огромный бык гуляет у входа в школу
Общество

В Калуге огромный бык гуляет у входа в школу

Дарья Джуманова
26.09, 10:22
О проблеме рассказала жительница Северного в четверг, 25 сентября, под публикацией губернатора в социальной сети.

- Скажите, пожалуйста, сколько это может продолжаться? Северный, улица Центральная. Вход в школу. Разгуливает огромный бык. Дети идут в школу и из школы. Лично я боюсь отпускать своего ребёнка. Да и взрослым ходить страшно. Примите меры, - написала Елена.

В горуправе на жалобу отреагировали стандартным ответом. В ведомстве сообщили, что специалисты вместе с полицией регулярно проводят рейды, и если владельцев животных удается найти, их привлекают к административной ответственности.

Проблема безнадзорного скота в Калуге приобрела системный характер. Коровы и лошади свободно передвигаются по тротуарам, пасутся на газонах, портят клумбы, а также заходят на детские площадки и к мусорным контейнерам.

Наши читатели часто предлагают поступать с безнадзорными животными так же, как с неправильно припаркованным транспортом. Они предлагают задерживать животных и отправлять их на специальные стоянки. Владельцы смогут забрать своих питомцев только после подтверждения прав собственности или уплаты штрафа.

А вы как думаете, будет ли такое решение эффективным?

