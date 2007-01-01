Завод «Меркатор Калуга» поздравляет машиностроителей с праздником

Дорогие коллеги, уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем машиностроителя!

ООО «Меркатор Калуга» — это не просто современное предприятие, а настоящий центр инженерных решений и технологических инноваций. Мы гордимся тем, что именно здесь, на наших производственных площадках, рождаются передовые идеи, создается качественная, надежная продукция, востребованная по всей России и за ее пределами. Благодаря вашему мастерству и ответственности мы продолжаем укреплять репутацию компании как одного из лидеров отрасли.

Каждый из вас — незаменимая часть большого механизма успеха. Конструкторы, технологи, инженеры, сварщики, станочники, энергетики, механики, специалисты ОТК — все вы вносите свой важный вклад в общий результат. Ваша работа требует не только глубоких знаний и опыта, но и огромной концентрации, терпения и ответственности. Именно благодаря вашему труду мы достигаем новых вершин, внедряем инновационные решения и обеспечиваем стабильное развитие нашего завода.

Коллектив ООО «Меркатор Калуга» – это не только команда единомышленников, это семья, объединенная общей целью, стремлением к совершенству и верой в будущее. Мы уверенно смотрим вперед, развиваем технологии, инвестируем в оборудование, поддерживаем кадры и создаем условия для профессионального роста каждого сотрудника. И это возможно только благодаря вам – людям с сильным характером, высокой квалификацией и искренней любовью к своему делу.

Спасибо вам за труд, за верность выбранному пути, за гордость своей профессией.

С праздником, дорогие друзья!

С уважением,

директор завода «Меркатор Калуга»

Дмитрий Викторович Корабельников.