Четверть калужан считает, что для рождения ребёнка не нужен брак

По данным исследования, опубликованным 26 сентября сервисом SuperJob, 24% жителей Калуги полагают, что вступать в брак для рождения ребёнка вовсе не обязательно. Ещё 32% считают брак желательным, но не обязательным условием. При этом 38% горожан уверены, что жениться или выходить замуж перед рождением ребёнка необходимо.

Среди мужчин и женщин позиции немного различаются. За обязательность брака высказываются 39% мужчин и 37% женщин. Женщины чаще мужчин склоняются к компромиссу: 35% из них считают брак «желательным, но не обязательным» против 29% среди мужчин. Позицию о необязательности брака поддерживают 27% мужчин и 21% женщин.

Взгляды зависят от жизненной ситуации. У мужчин семейное положение сильно влияет на мнение: женатые и отцы чаще холостых и бездетных считают брак необходимым. Также больше сторонников брака среди мужчин с высшим образованием и тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц.

У женщин картина иная. Замужние чаще незамужних считают брак важным, но не строго обязательным. С возрастом доля считающих брак необходимым снижается: среди женщин до 35 лет таких 41%, а среди старше 45 лет - только 26%. Зато почти половина (49%) женщин этой возрастной группы считают брак желательным, но необязательным. Интересно, что женщины с доходом от 100 тысяч рублей чаще других уверены: рожать ребёнка можно и без замужества.