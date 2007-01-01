Афиша Обнинск
Общество

В Калуге ветерану войны исполнилось 100 лет

Дмитрий Ивьев
26.09, 10:01
Максима Васильевича Варламова поздравляли в четверг, 25 сентября.

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 16. В январе 43-го он сам пришёл в военкомат. Через четыре месяца обучения - Ступино, воздушно-десантная бригада, разведка, парашют. Участвовал в Бобруйской операции, наступлении на Минск и Барановичи, форсировал Дунай, освобождал Будапешт.

- Он прошёл через огонь войны и выстоял. А после – продолжил службу на флоте и на границе, - рассказал в пятницу глава калужской администрации Дмитрий Денисов. - Демобилизовался в 1972-м. И снова служба, но уже мирная, в Калуге.

Максим Васильевич награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР». В этом году ему присвоили звание Почётного гражданина города Калуги.

