Пенсионерке из Калужской области вернули более 20 тысяч рублей за газ

Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 25 сентября.

Жительница Спас-Деменска обнаружила, что за газ ей неоднократно приходят завышенные счета. Вместо того чтобы брать плату по реальным показаниям, ресурсоснабжающая организация начисляла платежи по среднему нормативу, что оказалось значительно дороже.

Женщина, не сумевшая добиться справедливости самостоятельно, обратилась за помощью в прокуратуру.

В результате несправедливые начисления были отменены, и пенсионерке вернули свыше 20 000 рублей, которые она переплатила.