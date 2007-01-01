Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Пенсионерке из Калужской области вернули более 20 тысяч рублей за газ
Общество

Пенсионерке из Калужской области вернули более 20 тысяч рублей за газ

Дарья Джуманова
26.09, 09:38
1 448
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 25 сентября.

Жительница Спас-Деменска обнаружила, что за газ ей неоднократно приходят завышенные счета. Вместо того чтобы брать плату по реальным показаниям, ресурсоснабжающая организация начисляла платежи по среднему нормативу, что оказалось значительно дороже.

Женщина, не сумевшая добиться справедливости самостоятельно, обратилась за помощью в прокуратуру.

В результате несправедливые начисления были отменены, и пенсионерке вернули свыше 20 000 рублей, которые она переплатила.

Лента настроения
5 оценили
40%
0%
40%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRkUE1MRnA4bGI0c0l5TnUvMXZkV1E9PSIsInZhbHVlIjoiRmtjSjh3am1tKzYvYmhSWjlxVmh4NklPMHNmVWhnQnVTRm9FNHpyNFA0Uy8xM0FvbncrK2tBNlpGT1Y1Q0w1R29mRXIyMitnOTkyTUNyTitMdlJRQXV5WUtqT2JOQjBEZGNGQ3N5ZHZVaVErWFR5T2xERS9lTHE0UGE4SWkxbWtzcTBPKzc4TCtnb0tnNG9yY25YN3VRYTVRL3JHdndpZWdDOHV1VkRsVTc3Sld2TDlHelZMZHpuZ3B5QXNVYjhzS3hUUXMxbUJrR1U5UVA2ZjkrdUZyVXFVQ3ltUVBnMVpyMUkrcXFGb01IL0RXeXVXQzZkTGxDZFFDd2gybU40MTNUQWNGd09ReU1xbTBlL2lNNllmOCtkSzBNZllEbWhuWWl2NUtmQWVxZlBIZ2duclg1VTFEdnVYTFowVzBhQ0pGL3YxdTUwbUpvSE5OUDgvTHE2T2Q1NGJ4RWJBTzZaRU1FeHhRUHkyeGh3YWxveVllMGJYc1FSNlRieUQrd1RrNlJLd2prT3FWSlduM0w4emZvZ1pqQ01BN3VhTTExQ1lJV2ZXNFRjb25jTHRORXE3LzlCZ3JucEpkZGJqbmt5bSIsIm1hYyI6IjgzYTBjNWVkNzdhMzU4MzlmNGZiYjFkNDkwYTFkMjk3MDE4OTNlN2RiNjQwN2M1NDRkN2ZmNmJiYTIxYjIzYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZXaVYwaDJRVGhnbE55dTFVYmhWN3c9PSIsInZhbHVlIjoiaHJOSnJkQ2Q2eWNRMnZkWlVhYjhmb0pJZVlXN3dqWHhKcytpOVh6NUtBeGFscjhEM1hYS1VXUWhWZVgyZ00yWmNlWGl5MGduSmhZc0wxV3RpY2NmWUlhRnhtYVZ4Q1hjR0FvWDhrdkt4eDhtaVVQRjZHN0lrL0RhK0pqdnNuMk9mYzdQbHNyL0FBOENUMHNpcGJaYkl3MzVpQXVnd1JCYXFjZmZ6aW1KT1Y1QTRVdjlYRTVkb0o1NXVaZmRqSTFDNFJub3p4RU5BOGdKdkQxNHhjTS9jcnRpTzVBOFBrWnVYMEQwL29LbS82U25sVmlIQkZvRi9ORUh5eE1maVpTQmVWbUUxVEZaQzdNcU9DYXV4dlo4OWk2SzFaMnRtMCs4VnVPazJ0UFFLY29NWlQreGZ2U1hHeFJlRHBDK3FNNXlZdVN4ODFXcnlGcFRkSVJib2lFNGM2K2hzM3VaQkhCeHp6RDFweG44V3h0VXB1WkVFbUNmQm1iUnFxV2Q0V20zTk4wQm83MWd0dnY2eG95RTlMKzlLSTV0YnpzWXRqbnAzeGkvSFhTKzRtRzJlZmQxSjJnVGh6Z2ZWODlCZlVsSng1cTdLK2JxclVOMUhwTndNTHorMkRXMzMwZ2RPclVtRnRqS2M2TXVIWGlsSjVGNVd5bVQ3ODg5elJoZndzdVBQMGoySy9IcUl5QzQwZzQyeXZyUzZzaGhieDkwbjJqcWxCYVJrNzg4SHV1bldmdUpSaFlYYytwS0N5VExXbi9GeHlTUGFvQTVQSDB2TVNNUmtMa0pVL0t3MjZMVjd5ZGw2dld4SnF0NFJtdVJodXhYZDh1eEptaHYra0NFZTlCSCIsIm1hYyI6Ijk3NTVkMGY2Nzg0MGFlZDk3ZjI3NmFmZjJkZjg2NzhjNGM4YjQ1ODQ5YmVlMDVkZDAzYjA4YzZkZGM4ZDY4ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+