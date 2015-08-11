Завод в Боровске увеличит выпуск экопродукции с поддержкой Сбера

Торговый дом «Мазурин», производитель экологически чистой продукции сублимационной сушки и кондитерских изделий, при поддержке Сбера увеличит производственные мощности завода в Боровске. Сбер предоставил компании финансирование в размере 38 млн рублей на расширение производства.

Новые мощности позволят предприятию нарастить выпуск продукции для российского рынка. На сегодняшний день ассортимент ТД «Мазурин» насчитывает около 200 наименований, включая сублимированные фрукты, ягоды и овощи, а также кондитерские изделия — драже в шоколадной и йогуртовой глазури, конфеты и другие продукты. Мощность завода составляет 150 тонн готовой продукции в месяц, что эквивалентно переработке 200 тонн свежего сырья. На предприятии создано 80 рабочих мест. Компания активно развивает сбытовую сеть и сотрудничает с 500 клиентами, половина из которых — крупные российские компании.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Для нас важно создавать условия для устойчивого роста бизнеса в регионе. Поддержка таких производств, как ТД «Мазурин», нацеленных на развитие перерабатывающей отрасли, — это вклад в укрепление экономики Калужской области. Мы уверены, что увеличение мощностей позволит компании не только укрепить свои позиции на внутреннем рынке, но и предложить потребителям качественную российскую продукцию, которая успешно конкурирует с зарубежными аналогами».

Мазурин Максим, генеральный директор ООО ТД «Мазурин»:

«Технология сублимационной сушки, которую мы используем, позволяет сохранять до 90% питательных веществ, витаминов и натуральные свойства сырья. Поддержка Сбера — важный шаг для развития нашего предприятия, который поможет удовлетворить растущий спрос на качественные и полезные продукты питания».