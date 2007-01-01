В Калужской области ввели новые запреты на пиротехнику

Ее продажа и использование были запрещены с 1 по 15 сентября. Но в конце года ограничения вернут.

Продавать и использовать фейерверки, петарды, бенгальские огни и прочую пиротехнику нельзя будет с 1 по 5 ноября, а также с 1 декабря 2025 года по 16 января 2026 года.

Соответствующее решение принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщил министр конкурентной политики региона Николай Владимиров.

Он призвал калужан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.