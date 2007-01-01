Кировчанка выиграла международный конкурс живописи в Индии
Анна Розенькова, преподаватель Шайковской детской школы искусств №3, стала победительницей международного конкурса живописи в Индии. Об этом сообщили в региональном правительстве в четверг, 25 сентября.
Его организовал Министерство туризма штата Керала. Всего на конкурс поступило более 57 тысяч работ из 132 стран.
Анна Розенькова получила главный приз — бесплатный пятидневный тур по Индии.
