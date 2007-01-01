В Калуге прошла эстафета «Огонь жизни»

В четверг, 25 сентября, она состоялась на набережной Яченского водохранилища.

Забег прошел в поддержку донорства костного мозга. В акции приняли участие около 400 человек.

- Мероприятие сопровождали сотрудники станции переливания крови, которые в сквере им. Волкова принимали донорскую кровь и кровь для внесения в регистр доноров костного мозга, - рассказала министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова. - В реестр захотели вступить 16 человек, а еще 47 стали донорами крови.

Всего от нашего региона в регистр внесено около 400 человек. У троих доноров нашлись совпадения для последующей процедуры пересадки костного мозга.