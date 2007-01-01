Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области нашли сотни пожароопасных полей
Общество

В Калужской области нашли сотни пожароопасных полей

Дарья Джуманова
25.09, 15:06
Специалисты Россельхознадзора проверили земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 25 сентября.

Обследования провели в нескольких районах, общая площадь проверенных участков — более 800 гектаров. Оказалось, что большая часть этих земель, а это более 680 гектаров, просто заброшена. Поля сильно заросли бурьяном, травой и кустарником. 

Из-за этого владельцам участков выдали 28 предписаний с требованием навести порядок. Еще десяти собственникам вынесли официальные предупреждения.

Отдельную тревогу у специалистов вызвали 255 участков, которые граничат с лесами и деревнями. Информация о них передана в МЧС, потому что эти заросли создают прямую угрозу для населенных пунктов и лесных массивов.

