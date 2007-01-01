Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области проверили более 1000 тонн чая и кофе из Китая
Общество

В Калужской области проверили более 1000 тонн чая и кофе из Китая

Дарья Джуманова
25.09, 14:57
1 562
С начала 2025 года Россельхознадзор проверил на складе в Ворсино более 1000 тонн чая и зеленого кофе из Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 24 сентября.

Эксперты установили, что вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС.

После проверки товары отправили в Москву, Московскую и Липецкую области для переработки и использования.

