В Калужской области проверили более 1000 тонн чая и кофе из Китая

С начала 2025 года Россельхознадзор проверил на складе в Ворсино более 1000 тонн чая и зеленого кофе из Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 24 сентября.

Эксперты установили, что вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС.

После проверки товары отправили в Москву, Московскую и Липецкую области для переработки и использования.