В Жилетово канализация затапливает частный дом

В воскресенье, 21 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- В д. Жилетово, Дзержинский район, постоянная проблема: опять течет канализация около дома 4 и между гаражами фонтаном впадает в частное домовладение по ул. Садовая, д.5. Пол-огорода опять плавает в канализационных стоках! И это уже не первое обращение и в водоканал, и к властям непосредственно деревни. Просьба отреагировать и принять меры соответствующие службы! – написала Елена.

Через четыре дня в региональном министерстве строительства ответили, что специалисты уже начали работы. Они планируют завершить их в течение двух недель.