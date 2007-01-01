Афиша Обнинск
Общество

Калужане просят включить отопление

Дарья Джуманова
25.09, 14:05
В четверг, 25 сентября, в социальных сетях под публикациями губернатора появились сообщения от жителей.

- Здравствуйте, что по включению отопления в домах? Наша УК сказала, что без указа городского головы отопления не будет! И когда он будет? На Калуге 2 уже есть оно, - написала Юлия.

- Когда дадут отопление в жилых домах? В ночное время температура низкая, люди болеют! – добавила другая калужанка, Наталья.

В городской управе ответили, что отопление в жилых домах включат, когда среднесуточная температура будет ниже 8 °С в течение пяти дней. Что касается Калуги-2, то некоторые дома там находятся на линии социально значимых объектов, поэтому отопление уже работает.

А вы считаете, что пора включить отопление?

